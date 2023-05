Altra stangata per la Juventus, penalizzazione il prossimo anno: cosa succede

Per la Juventus potrebbe arrivare un nuovo fronte d’accusa: penalizzazione anche nella prossima stagione

Sembra non avere pace la Juventus. Per i bianconeri è arrivato l’atteso deferimento riguardante il filone relativo alla manovra stipendi, al filone agenti e a quello delle partnership con altri club.

La Procura Federale ha disposto il deferimento per la violazione dell’articolo 4.1, quello relativo alla lealtà sportiva, con il club bianconero coinvolto a titolo di responsabilità diretta e oggetti per l’operazione di alcuni dei suoi dirigenti (da Andrea Agnelli a Pavel Nedved e Fabio Paratici, ma anche Cherubini e Manna).

Niente patteggiamento quindi, almeno per il momento, con il deferimento che è arrivato a pochi giorni dall’udienza della Corte Federale di Appello relativo al filone plusvalenze. Lunedì 22 maggio si potrà iniziare a capire qualcosa di più sull’eventuale nuova penalizzazione che potrebbe andare a trasformare la classifica della stagione attuale. Ma c’è anche la possibilità che la Juve debba scontare una sanzione anche il prossimo anno.

Juventus, penalizzazione in classifica il prossimo anno

Già perché calendario alla mano, la eventuale conclusione del procedimento sportivo per la manovra stipendi potrebbe arrivare oltre tempo massimo.

L’attuale stagione si chiuderà il 30 giugno e l’obiettivo della Procura Federale è riuscire a chiudere almeno due gradi di giudizio entro quella data, lasciando fuori soltanto l’eventuale decisione del Collegio di Garanzia dello sport presso il Coni. Non è detto però che l’obiettivo possa essere centrato, considerati anche le tempistiche ristrette per concludere almeno due gradi di giudizio e la necessità di garantire i giusti tempi alla difesa.

Ecco allora che, come riporta anche ‘calcioefinanza.it’, un’ipotesi da non scartare è quella che le eventuali sanzioni vengano comminate alla Juventus nella prossima stagione. Insomma, se l’annata 2022/2023 sembra ormai compromessa con l’esclusione dalle coppe probabile quando arriverà la nuova penalizzazione, anche il 2023/2024 potrebbe partire con una stangata per i bianconeri. Occorrerà quindi attendere e, forse, alla stessa società conviene sperare in un’accelerazione dei tempi per chiudere tutto quest’anno a partire, al di là dell’esito dei due procedimenti, ‘puliti’ il prossimo anno.