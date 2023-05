Vergogna in tribuna, aggressione ultras ai parenti: i giocatori reagiscono

Serata di coppa funestata da episodi vergognosi in tribuna, aggressione ultras con reazione immediata dei giocatori in campo

Il giovedì di coppe europee ha riservato emozioni al cardiopalma fino all’ultimo minuto. Tra le semifinali di Europa League e Conference League, quattro gare tiratissime. Che come sappiamo hanno coinvolto molto da vicino le squadre italiane. Su tre campi, si giocavano la finale Roma, Juventus e Fiorentina. I capitolini e i toscani ce l’hanno fatta, i bianconeri no.

Ma c’era anche una quarta gara in programma, quella tra Az Alkmaar e West Ham, vale a dire l’altra semifinale di ritorno di Conference League. Anche questa, incerta fino all’ultimo, dopo la vittoria in rimonta per 2-1 dell’andata da parte dei londinesi. Punteggio in bilico fino al minuto 94, quando gli inglesi allenati da David Moyes hanno messo il suggello definitivo sulla qualificazione alla finale di Praga con la rete dello spagnolo Pablo Fornals. Hammers che dunque sfideranno la Fiorentina per la conquista del trofeo. Ma a fine gara, in Olanda, sono accaduti episodi gravi e inqualificabili che hanno coinvolto loro malgrado i giocatori inglesi.

Az Alkmaar-West Ham, finale di partita con vergogna ultras: scontro in campo con i giocatori

Tensione esplosa a fine partita mentre i britannici esultavano sotto il loro settore. In pochi attimi, dalle manifestazioni di gioia, si è passati allo scontro.

Gli ultras dell’AZ, infatti, hanno attaccato il settore della tribuna riservato alle famiglie dei giocatori del West Ham. Con questi ultimi che hanno reagito immediatamente all’aggressione affrontando a muso duro i tifosi avversari, mentre altri davano indicazioni dal campo ai propri familiari per mettersi al sicuro. La situazione si è ricomposta a fatica dopo alcuni momenti di panico, senza conseguenze di rilievo, ma sono prevedibili provvedimenti importanti da parte dell’Uefa.