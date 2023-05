Siviglia-Juventus a rischio ripetizione: errore tecnico sulla Regola 12

Le ultime news Juventus dopo la sconfitta contro il Siviglia in Europa League riguardano un episodio arbitrale dell’arbitro Makkelie

E’ successo di nuovo. Proprio come in Coppa Italia contro l’Inter, anche in Europa League la Juventus si ferma ad un passo dalla finale. La sconfitta ai tempi supplementari contro il Siviglia sancisce la seconda stagione di fila senza successi per i bianconeri.

Dopo il vantaggio di Vlahovic è arrivato il pareggio di Suso e, nel primo supplementare il gol decisivo di Lamela. Gli assalti finali della squadra di Allegri non hanno portato alla rete che avrebbe condotto ai rigori, nonostante gli ultimi minuti in superiorità numerica. Proprio l’episodio dell’espulsione per doppia ammonizione di Acuna avrebbe potuto causare un errore tecnico e, quindi, la ripetizione della partita. Dopo aver mostrato il cartellino giallo per perdita di tempo, infatti, l’arbitro Makkelie stava riponendo lo stesso nel taschino. La protesta di Paredes ha indotto il fischietto olandese a controllare il taccuino, rendendosi conto che si trattava del secondo giallo che ha portato al rosso. Qualora si fosse ‘scordato’ di espellere l’esterno del Siviglia, sarebbe stata infranta la Regola 12, al paragrafo “Infrazioni passibili di espulsione” prevede il “riceve una seconda ammonizione nella medesima gara”. Purtroppo per la Juve non è andata così.