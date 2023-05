Sgarbo alla Juventus per Giuntoli, spunta il terzo incomodo

La Juventus in corsa per Giuntoli come nuovo ds, ma non c’è solo il muro del Napoli da fronteggiare: irrompe un altro club

Eliminata dall’Europa League per mano del Siviglia, anche quest’anno la Juventus non metterà un trofeo in bacheca, per la seconda stagione consecutiva. Una brutta mazzata per i bianconeri, che nella prossima stagione sono chiamati a rilanciarsi e a tentare di aprire un nuovo ciclo, pur con le incognite che tutti conosciamo legate al futuro del club. Ma le idee non mancano.

Non è un mistero che la Juventus abbia deciso di puntare su Cristiano Giuntoli come direttore sportivo, per tentare di risalire la china. Dell’interesse bianconero per Giuntoli vi parliamo da tempo su Calciomercato.it, ma per il dirigente del Napoli ci sono anche altre proposte. Il club piemontese è in contatto da un po’ con l’artefice dello scudetto azzurro, ma ci sono delle difficoltà. De Laurentiis fa muro e non intende lasciarlo andare facilmente alla concorrenza. Un atteggiamento che può essere esasperato dallo stallo per il futuro di Spalletti, con il quale il presidente del Napoli non ha ancora trovato l’accordo, come CM.IT vi ha spiegato. E attenzione anche all’entrata in scena di altri protagonisti inattesi.

Juventus, il grande ex ‘porta’ via Giuntoli

Per la bontà del suo operato infatti Giuntoli come detto è ambito anche da altri club. E pure in Italia c’è chi si sta muovendo e tenta il blitz improvviso per beffare la Juventus.

Secondo ‘Il Messaggero’, infatti, Lotito, presidente della Lazio, proverà lo ‘scippo’ alla Vecchia Signora. Da tempo, Sarri suggerisce il suo nome, per ricomporre la coppia dei tempi di Napoli. E la separazione da Tare, a questo punto, appare ormai decisa. Di certo non sarà facile per i capitolini, considerato che Giuntoli avrebbe già espresso il suo gradimento per la proposta giuntagli da Torino.