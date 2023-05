La Juventus targata Palladino: subito tre colpi per il dopo Allegri

Allegri nuovamente sul banco degli imputati dopo l’uscita di scena dall’Europa League: sale la candidatura del giovane tecnico del Monza

Insieme alla Coppa Italia, la Juventus fallisce anche l’obiettivo Europa League dopo l’eliminazione per mano del Siviglia nel catino del ‘Sanchez Pizjuan’.

Ai bianconeri di Allegri non è bastato il lampo di Vlahovic, subentrato dalla panchina, per staccare il pass per la finalissima e volare insieme alla Roma in quel di Budapest. Gli ex ‘italiani’ Suso e Lamela hanno ribaltato il risultato e affossato la Juve, con il tecnico livornese tornato ancora una volta sul banco degli imputati. La posizione di Allegri finisce nuovamente in discussione, anche se al momento non sono previsti scossoni al timone della ‘Vecchia Signora’. Anche pubblicamente il CFO Calvo ha più volte ribadito la fiducia nell’ex Milan, da capire però quali saranno le valutazioni sulla panchina bianconera del futuro Ds con Giuntoli sempre più vicino allo sbarco alla Continassa. Se le strade di Allegri e la Juventus dovessero separarsi (non facile anche per l’ingaggio oneroso da oltre 7 milioni all’anno fino al 2025), tra i candidati a raccoglierne il testimone c’è il rampante Raffaele Palladino.

Da Allegri a Palladino: Rovella, Frattesi e Carlos Augusto per la nuova Juve

La Juventus, come anche le altre grandi (in primis il Milan), hanno sondato il giovane allenatore napoletano, rivelazione del campionato di Serie A e alla sua prima stagione tra i professionista alla guida della matricola Monza.

Palladino ha negato qualsiasi contatto al momento con i bianconeri: “Nessuno mi ha chiamato, altrimenti me lo ricorderei”, le parole alla vigilia dell’anticipo di campionato in casa del Sassuolo. Il 39enne tecnico è un profilo che piace e in caso di sbarco sotto la Mole potrebbe suggerire alcune tracce di mercato per rinforzare la rosa. Partendo da Rovella: Palladino stima molto il baby centrocampista, quotidianamente ne scruta pregi e difetti sui campi di Monzello. “Stravedo per lui, calcisticamente avrà un grande futuro. Mi piace allenare i giocatori forti e lui è uno di questi”. Rovella sta disputando un’ottima stagione in Brianza ed è destinato a tornare alla base per restarci in estate, con o senza Palladino.

L’attuale mister del Monza – che ha lasciato in sospeso Galliani sul rinnovo di contratto – darebbe anche il benestare per Frattesi, funzionale al suo credo tattico e da tempo nel mirino della Juventus. Sul gioiello del Sassuolo non sono passate sotto traccia le parole di Palladino prima della sfida del ‘Mapei Stadium’: “Lui e Berardi sono due giocatori forti e in futuro mi piacerebbe allenarli”. Dal suo Monza invece, l’allenatore di Mugnano di Napoli non avrebbe dubbi a consigliare Carlos Augusto alla Juve. “Ha un futuro da top player nel suo ruolo, merita di giocare ad alti livelli e nel Brasile”, l’investitura di Palladino. Il mancino classe ‘99 è sotto la lente d’ingrandimento della dirigenza della Continassa e sarà difficile per il Monza e Galliani trattenerlo nel prossimo mercato estivo. Tris di colpi per la Juve targata Palladino, Allegri permettendo…