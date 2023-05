Kvaratskhelia si ferma, in dubbio per Napoli-Inter

L’esterno offensivo georgiano cauto in allenamento dopo il trauma contusivo rimediato ieri, potrebbe non figurare nella supersfida di campionato contro i nerazzurri

Il Napoli ha superato lo scoglio più arduo, con l’ansia e le aspettative che stavano letteralmente mangiando l’umore dei tifosi partenopei. Grazie ai brillanti risultati maturati in stagione e i pochissimi, impercettibili passi falsi della gestione di Luciano Spalletti, il gruppo in riva al golfo ha chiuso anticipatamente i giochi di campionato vincendo il terzo scudetto della propria storia.

Inutile ribadire, però, che i neo eletti Campioni d’Italia vogliono continuare a migliorare il proprio score in classifica a suon di vittorie. Il passo falso contro il Monza nell’ultima partita non è il miglior biglietto da visita, ma in occasione della supersfida della domenica contro l’Inter la tentazione di fare risultato è nettamente maggiore.

Per l’occasione, Spalletti è al lavoro sui campetti d’allenamento del Training Centre per raffinare alcuni dettagli utili alla disputa del match. Focus anche sulle palle inattive, dove i nerazzurri sono sembrati spesso pericolosi per via delle alte leve difensive, mentre in chiusura il gruppo è stato impegnato nelle tattiche di squadra.

Kvaratskhelia al lavoro individuale, parola a Spalletti

Note personali su Mario Rui, rientrato interamente in gruppo, mentre è ancora in grande dubbio la presenza di Kvicha Kvaratskhelia.

L’esterno offensivo georgiano ha rimediato un trauma contusivo nella giornata di ieri e ha dunque svolto del lavoro individuale personalizzato per non aggravare il carico sulle sue condizioni precarie. A rischio la partecipazione per domenica, quantomeno in qualità di titolare, mentre potrebbe facilmente figurare in panchina per poterlo schierare al momento del bisogno come subentrante nel secondo tempo.