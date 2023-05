Juve cancellata dall’UEFA: doppia eliminazione

Juventus, la Uefa pronta ad intervenire con una doppia sanzione che avrebbe del clamoroso

Sono giornate caldissime in casa Juventus, non solo per quanto avverrà sul campo, ma anche nelle aule dei tribunali.

Lunedì 22 maggio è in programma l’udienza di fronte alla Corte federale d’Appello, che dopo il ricorso della Juve al Collegio di Garanzia del Coni è stata chiamata a stabilire una nuova sentenza (con una nuova penalizzazione) per i bianconeri in relazione al caso plusvalenze. Pena che potrebbe seriamente compromettere la partecipazione della Juventus alla prossima edizione della Champions League. Ad essere coinvolta però potrebbe essere anche la squadra femminile bianconera.

Juve-Champions, rischia anche la squadra femminile

Le ragazze di Joe Montemurro si sono conquistate la qualificazione sul campo, con un matematico secondo posto alle spalle della Roma campione d’Italia.

Secondo quanto appreso da ‘Calcio e Finanza’, qualora lo stop alla prossima Champions arrivasse direttamente dalla Uefa, anche la formazione femminile potrebbe rimanere esclusa dalla Champions League di categoria. Gli uomini di Allegri infatti hanno a disposizione anche la carta europea per centrare la qualificazione Champions. Certo, tutto dipenderà dalla sfida contro il Siviglia di stasera.

La Uefa però considererebbe il club bianconero come società unica e le eventuali violazioni punite in blocco. Da qui l’ipotesi di sanzionare anche la squadra femminile. La Uefa si è limitata a fare sapere che “Non esiste una regola generale. Dipende dall’organo giudicante”. Certo l’esclusione delle ragazze di Montemurro potrebbe aprire le porte a Milan, Fiorentina ed Inter, tutte in corsa per il terzo posto in classifica. Al momento sono in vantaggio le rossonere, con due punti di vantaggio su nerazzurre e viola. L’Inter, però, ha una partita in meno e dunque è tutto aperto.