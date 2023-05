Caso stipendi, nuova stangata: in arrivo quattro punti di penalizzazione

Il mancato pagamento degli stipendi costerà carissimo: durante il prossimo campionato dovrà fare i conti con una penalizzazione di 4 punti. I dettagli

La stagione sta ormai per volgere al termine, ma i colpi di scena sono sempre dietro l’angolo. A calamitare l’attenzione mediatica nelle ultime settimane, infatti, oltre a quanto accade nel rettangolo verde, sono anche le vicende extra-campo.

Quanto sta succedendo in casa Juventus, ad esempio, ne è una testimonianza tangibile. La compagine di Allegri, infatti, reduce dal KO di Siviglia, proverà a consolidare la propria posizione in campionato. Tuttavia i bianconeri nella giornata di lunedì aspettano di capire quale sarà la decisione della Procura Federale dopo il verdetto del Collegio di Garanzia del Coni che ha rimandato il giudizio legato al caso plusvalenze proprio al procuratore Chiné. I deferimenti legati alla manovra stipendi, intanto, sono già stati resi noti.

Scenario che offre l’assist propizio per esaminare più da vicino il caso che riguarda il Wigan. La squadra del Lancashire, infatti, secondo quanto riferito dal Daily Mail partirà nella prossima stagione con il fardello di una nuova stangata in termini di punti. Il motivo? Per cinque volte, infatti, non sono stati corrisposti le mensilità ai calciatori in questa stagione. Ragion per cui oltre alla retrocessione maturata sul campo, il Wigan dovrà scontare anche una penalizzazione di quattro punti.

Dall’Inghilterra: quattro punti di penalizzazione per il Wigan

Il Daily Mail, citando un portavoce della Lega, parla di “ulteriori violazioni dei regolamenti EFL”. La penalizzazione, però, sarà sospesa per un anno e dovrebbe essere applicata solo se il proprietario Abdulrahman Al Jasmi non dovesse depositare un importo pari al 125% del salario mensile dei vari dipendenti in un’apposita tranche. Ma c’è di più.

La sanzione verrà infatti applicata nel caso in cui il club non dovesse riuscire a pagare gli emolumenti ai propri calciatori da qui fino al termine della stagione. Ricordiamo che il Wigan, che occupa l’ultimo posto in Championship, aveva già dovuto fare i conti con una penalizzazione di tre punti, comminata nel mese di marzo, che avevo portato ad uno “sciopero” dei calciatori. La situazione era poi rientrato ma il caso non è stato risolto: la nuova stangata, dunque, è ormai imminente.