Nuovo bomber al Milan dalla Serie A: arriva il via libera UFFICIALE

Il Milan cerca calciatori giovani e talentuosi, ma anche giocatori affidabili ed esperti: uno dei nomi più caldi può arrivare veramente e lo stesso allenatore ha dato l’ok

Il Milan ha bisogno di rinforzi, ma che siano consoni al progetto del Milan. Lo ha ribadito Paolo Maldini, portando l’esempio di Paulo Dybala e Charles De Ketelaere: “Prendere l’argentino sarebbe stato più facile e meno costoso, ma non sarebbe stato giusto per la nostra filosofia”. Invece i rossoneri aspetteranno ancora il belga un altro anno, anche per proteggere un investimento da più di 30 milioni.

Ma nel frattempo servono giocatori pronti subito, un po’ in stile Giroud. E in quest’annata la squadra di Pioli sta facendo parecchia fatica a livello realizzativo. Per questo si stanno facendo già diversi nomi e tra questi c’è anche quello di Marko Arnautovic. Di lui e del suo futuro ha parlato lo stesso Thiago Motta in conferenza stampa, partendo dalle condizioni fisiche: “Ho già fatto la scelta per sabato, la vedrete sabato. Marko come tutti gli altri gioca quando sta bene e se può essere utile alla squadra. Avete parlato tantissimo di lui, l’avete già messo in altre squadre mentre stiamo pensando alla Cremonese. Non abbiamo nessun problema personale, sono solo scelte tecniche, è quello che vedo nel campo e sono scelte per il bene del Bologna”. Il riferimento è ad alcune esclusioni a sorpresa che qualche indiscrezione ha imputato a una discussione tra i due.

Motta: “È giusto che Arnautovic vada in una squadra che giochi in Europa”

Ma poi Thiago Motta passa a parlare proprio del futuro dell’austriaco, accostato appunto a diverse squadre. In primis Milan e Roma: “Se dovessero arrivare squadre per Arna, che ha 34 anni, squadre che puntano o giocano in Europa, penso sarebbe giusto che lui possa avere una grande opportunità per giocarci. In ogni caso, se sta bene gioca punto”.

Sostanzialmente Motta non blinda il suo attaccante, ben sapendo che è arrivato alle battute finali della carriera e deve capitalizzare al meglio ogni occasione. Milan e Roma giocheranno sicuramente in Europa il prossimo anno, magari in Champions League. Il nome di Arnautovic può tornare sicuramente utilissimo a entrambe, col Bologna che a questo punto non farà le barricate.