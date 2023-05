Milan, scelta fatta: ecco chi va via tra Pioli e Maldini

Il Milan si guarda allo specchio e decide il proprio futuro: Pioli e Maldini sulla graticola, ne resterà uno solo

Il Milan deve mettersi alle spalle il prima possibile la delusione per l’eliminazione in semifinale di Champions League nel derby contro l’Inter e rituffarsi immediatamente nel campionato, da provare a chiudere nel migliore dei modi. Con un piazzamento tra le prime quattro tutto da conquistare e gli ultimi 270 minuti fondamentali che saranno cruciali per il futuro.

Sampdoria, Juventus, Verona, queste le tre sfide che chiuderanno l’annata milanista e dalle quali passerà la prossima partecipazione alla Champions League che inciderà non poco sulle casse societarie. Il Milan ha l’obbligo di fare più punti possibile per sperare. Al momento, il Diavolo è quinto staccato di quattro lunghezze dalla Lazio, anche se potrebbe beneficiare della penalizzazione in arrivo per la Juventus. Alle spalle, a due e tre punti, ci sono Roma e Atalanta. Fondamentale tenerle dietro per mettersi in condizione di approfittare dei problemi giudiziari dei bianconeri. Diversamente, l’annata, nonostante l’ingresso tra le prime quattro d’Europa, andrebbe ripensata nel suo bilancio complessivo. E la posizione di Pioli e Maldini è già al vaglio di Gerry Cardinale. Che potrebbe prendere una decisione a sorpresa.

Milan, è Maldini a rischiare molto più di Pioli: il motivo

A rischiare infatti sarebbe molto di più il direttore tecnico rispetto all’allenatore. L’assenza, nella prossima stagione, nella principale competizione europea vedrebbe lui come principale imputato.

Cardinale non avrebbe gradito le dichiarazioni post derby di Maldini sulla linea di investimenti del club. Già in passato, come sappiamo, ci sono state divergenze sul tema. E l’ex numero 3 milanista pagherebbe in prima persona un mercato che ha dato un apporto risicato per non dire nullo alla causa. Diversamente, il lavoro di Pioli sarebbe apprezzato dal numero uno di Red Bird, ricordando la vittoria dello scudetto e quest’anno, ad ogni buon conto, una semifinale di Champions nonostante abbia dovuto fare fronte a numerose difficoltà e rotazioni limitate. Il tecnico andrebbe dunque verso la conferma, forte di un accordo fino al 2025.