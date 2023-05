Maldini anticipa la Juve: contatti già avviati

Il Milan guarda già al mercato estivo, Maldini prova ad anticipare la Juventus e le romane: i contatti sono già avviati

Dopo aver perso il pass per la finale di Champions League, il Milan guarda alle ultime giornate di campionato. L’obiettivo è entrare tra le prime quattro, anche se tutto potrebbe cambiare lunedì con la sentenza nei confronti della Juventus.

E proprio ai danni dei bianconeri i rossoneri sarebbero pronti a tentare una beffa sul mercato. Il club meneghino guarda già alla prossima stagione, con l’obiettivo di rafforzare la squadra. Uno dei reparti che più necessita acquisti è il centrocampo, dove potrebbe profilarsi una piccola rivoluzione. Non solo Daichi Kamada, giapponese in scadenza di contratto con l’Eintracht Francoforte. Il Milan, infatti, guarda anche a Londra e in particolare agli esuberi del Chelsea. Il primo nome, in questo senso, è quello di Ruben Loftus-Cheek.

Milan, contatti per Loftus-Cheek del Chelsea

Il centrocampista inglese non è un nome nuovo nell’orbita rossonera ed è tornato di moda già nelle scorse settimane.

Con un prezzo del cartellino decisamente favorevole vista la scadenza nel 2024, Loftus-Cheek può essere una grande occasione per il Milan. Il classe 1996 è un calciatore che piace alla dirigenza rossonera. Maldini e Massara, infatti, lo considerano affidabile e adatto per il progetto tecnico e i ‘Blues’ sono pronti a lasciarlo partire. Il Chelsea deve cedere e il giocatore rientra nell’elenco dei cedibili. L’inglese, non sembrava essere molto convinto di voler lasciare la squadra, ma la società gli sta facendo capire che per lui non ci saranno molti spazi. Nel frattempo, riferisce ‘Sky Sport’, il club rossonero ha avviato i contatti con i londinesi per il classe 1996. Dopo il sondaggio effettuato, si dovrà lavorare per trovare un’intesa, che potrebbe essere facilmente raggiunta visto i buoni rapporti tra club e, soprattutto, il contratto in scadenza tra un anno.

Un Milan intenzionato a giocare d’anticipo nei confronti di diversi club italiani. Loftus-Cheek infatti piace alla Juventus, che lo scorso anno aveva pensato a lui per rafforzare la mediana, ma anche alle romane. Sarri lo ha avuto al Chelsea e sarebbe felice di riaverlo alla Lazio, ma anche Mourinho è un estimatore del calciatore, che porterebbe volentieri alla Roma.