Milan, ritorno di fiamma in mediana: c’è un doppio ostacolo

Milan, altro nome per la mediana: si tratta di un ritorno di fiamma, ma c’è un doppio ostacolo

Prima il campo, poi il mercato. Troppo prioritario per il Milan riuscire ad entrare tra le prime quattro e conquistare il treno per la prossima Champions League. In casa rossonera ottenere la qualificazione in Champions è il grande obiettivo e sarà importantissimo, oltre all’Euroderby di Champions, anche la sfida di San Siro di sabato contro la Lazio.

Nel frattempo però il club guarda anche al mercato della prossima stagione e in particolare ai rinforzi a centrocampo. Dall’occasione Aouar, che piace anche alla Roma, di cui ha parlato anche Fabrizio Ferrari a TV Play, ad altre alternative, come quella che porta a Ruben Loftus-Cheek. Il centrocampista inglese è sotto contratto con il Chelsea sino al 2024, ma non sembra più rientrare nei piani dei londinesi.

Milan, obiettivo Loftus-Cheek: serve uno sforzo

Il patron Boehly è pronto ad una nuova rivoluzione dopo una deludentissima annata e il ‘London Evening Standard’ sottolinea come tra i partenti ci sia anche il classe 1996, cresciuto nel settore giovanile dei ‘Blues’.

Il nome di Loftus-Cheek piace da tempo al Milan e secondo il tabloid britannico i rossoneri sarebbero pronti a tentare un nuovo affondo nel corso del mercato estivo. Il prezzo del cartellino del giocatore sarebbe favorevole visto il contratto in scadenza nel 2024, ma ci sono alcuni ostacoli da superare. Il primo riguarda la volontà del calciatore, che non sembra essere così convinto di voler lasciare il club nonostante un solo anno di contratto e nonostante non sembri rientrare nei piani della società. L’altro ostacolo riguarda l’ingaggio, troppo alto per le casse rossonere. Il Milan sembra intenzionato a premere sull’acceleratore, ma serve che il calciatore si abbassi l’ingaggio. Non è escluso che il Chelsea, riferiscono dall’Inghilterra, possa contribuire in questo senso. I londinesi sono quindi pronti a venire incontro al Milan, spetta a Maldini e Massara convincere il calciatore, che in rossonero ritroverebbe l’ex compagno di squadra Tomori.