Milan, effetto domino Kamada: chi resta e chi va a centrocampo

Il club rossonero è pronto al doppio investimento a centrocampo. L’infortunio di Bennacer impone di correre subito ai ripari

Sono giorni non certo facili quelli che stanno vivendo il Milan e i suoi tifosi. L’eliminazione dalla Champions League brucia ancora parecchio, ma serve rimboccarsi le maniche per riuscire a centrare il quarto posto.

L’annuncio ufficiale del rinnovo di Rafael Leão, atteso lunedì, riporterà il sorriso ad un ambiente, che sta attraversando un momento non certo facile. La firma del portoghese testimonia, inoltre, che Paolo Maldini e Frederic Massara stanno lavorando a pieno regime. Rappresenta un colpo importante per il futuro del Milan. Un Milan che però ha bisogno di rinforzi di un certo spessore per riuscire a competere con le grandi d’Italia e d’Europa. La priorità resta sempre l’acquisto di un nuovo centravanti, che possa garantire i gol che sono mancati in questa stagione. Serve un bomber che raggiunga facilmente la doppia cifra.

Ma negli ultimi giorni, in via Aldo Rossi hanno dovuto fare i conti con una nuova urgenza, quella legata al centrocampista. L’infortunio di Ismael Bennacer è una tegola davvero pesante e l’intenzione è di correre subito ai ripari.

Calciomercato Milan, doppio affare a centrocampo

L’idea in Casa Milan era quella di acquistare un solo centrocampista, che potesse, finalmente, raccogliere l’eredità di Franck Kessie e l’indiziato numero uno è sempre stato Ruben Loftus-Cheek.

L’inglese 27enne ha le qualità, fisiche e tecniche, che servono a questo Milan. E’ una pista che può scaldarsi a brevissimo per diverse ragioni: i rapporti tra il Diavolo e il Chelsea sono ottimi, così come quelli tra la dirigenza rossonera e l’entourage del calciatore. Non va inoltre dimenticato che gli inglesi dovranno cedere parecchi calciatori e Loftus-Cheek ha un contratto in scadenza nel 2024 e in estate può dunque essere arrivato il momento giusto per farlo.



Ma per rafforzare il centrocampo c’è già una pista calda ed è quella che porta a Daichi Kamada. Tra il club rossonero e gli agenti del giapponese i contatti sono stati frequenti per capire la fattibilità dell’operazione. Il calciatore, che in stagione ha realizzato 15 gol e 6 assist, è un’opportunità importante, andando in scadenza il prossimo 30 giugno, e si accontenterebbe di una cifra vicina ai 3 milioni di euro netti a stagione.

Calciomercato Milan: ecco Kamada, via in tre

Kamada ha dato disponibilità assoluta al Milan. Ad un’avventura in rossonero non direbbe mai di no e in questi giorni il Diavolo scioglierà le riserve e deciderà se premere il piede sull’acceleratore.

Il giapponese sembra davvero essere la scelta più giusta per raccogliere l’eredità di Bennacer, che dovrà star fuori almeno per sei mesi. Il 26enne ha i piedi per far partire l’azione e le capacità fisiche per interdire. In stagione ha giocato, come l’algerino, al centro del campo, sia davanti la difesa che in posizione più avanzata. E’ un’opportunità davvero importante, che il Milan sta pensando di cogliere. Le riflessioni, però, non possono andare per le lunghe, anche perché il nome di Kamada è sulle scrivanie di diversi club inglesi, tedeschi e italiani. L’interesse da parte del Napoli è noto, ma attenzione anche a Borussia Dortmund e Aston Villa.

Il Milan la prossima stagione non avrà certo problemi di affollamento a centrocampo. Oltre a Bakayoko è pronto a lasciare i rossoneri anche Aster Vranckx. Addio possibile, inoltre, per Yacine Adli, che ha bisogno di giocare con continuità e un’esperienza in prestito è quello a cui stanno pensando a Casa Milan.

Non si muoveranno, chiaramente, Sandro Tonali e Rade Krunic, ormai pedine fondamentali dello scacchiere di Pioli. E’ destinato a rimanere, inoltre, l’italiano Tommaso Pobega, in crescita e prezioso per le liste.