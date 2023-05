Lautaro Martinez e Dybala via insieme: li vuole a tutti i costi

Intreccio di mercato con doppio colpo Lautaro Martinez-Dybala: ecco dove può comporsi la coppia d’attacco argentina

Sono stati entrambi decisivi, con la maglia dell’Argentina ai Mondiali, anche se segnando solo dal dischetto. Lautaro Martinez nella serie dei quarti contro l’Olanda, Dybala in quella di finale contro la Francia. Un pezzo di titolo iridato è comunque anche il loro e con la maglia dei rispettivi club stanno provando a scrivere ulteriormente la storia.

L’attaccante dell’Inter ha suggellato il passaggio in finale di Champions League con il gol che ha steso definitivamente il Milan, ha raggiunto il suo record di segnature in una stagione (25) e può ulteriormente incrementarlo. La ‘Joya’, con la maglia della Roma, è a 16 gol e 8 assist e stasera proverà a fare lo stesso contro il Bayer Leverkusen, per spingere i giallorossi in finale di Europa League. Per entrambi, una annata molto positiva, che potrebbe diventare leggendaria. E non stupisce che qualcuno stia pensando di metterli insieme per costituire una coppia d’attacco davvero formidabile.

Lautaro Martinez e Dybala in Premier League, parte l’assalto

Un’idea che sembra essere d’attualità in particolare in Premier League e che porta la firma di un allenatore loro connazionale, vale a dire Mauricio Pochettino.

Il tecnico argentino è prossimo a sedersi sulla panchina del Chelsea, per rilanciare invece i ‘Blues’ dopo una annata da incubo, probabilmente la peggiore da una trentina d’anni a questa parte. Al proprietario Todd Boehly ha chiesto carta bianca per costruire una squadra di primissimo livello, che si tingerebbe, nelle sue intenzioni, di ‘Albiceleste’. Nel mirino, stando al ‘Mundo Deportivo’, la dorsale composta da Emiliano Martinez tra i pali, McAllister a centrocampo e Lautaro Martinez in attacco. Il portale iberico ‘Fichajes.net’ riferisce anche dell’interessamento per Dybala, provando a sfruttare una clausola da 12 milioni di euro per l’estero decisamente abbordabile. Una serie di affari decisamente non semplici, ma dalle parti di Stamford Bridge fanno sul serio e sono disposti a mettere sul piatto cifre importanti.