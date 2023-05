Guardiola lascia l’Europa senza fiato: anche sua figlia è incredibile

Applausi a scena aperta per Pep Guardiola e per il suo Manchester City, ma non solo: la figlia è una splendida star sui social

Negli occhi di tutti gli appassionati di calcio, la sinfonia del Manchester City che ha spazzato via il Real Madrid conquistandosi la finale di Champions League contro l’Inter. Pep Guardiola e i suoi hanno espresso una prova di forza notevole e si candidano a favoriti del match di Istanbul del 10 giugno. E se il tecnico spagnolo si rivela ancora una volta un magnifico interprete della panchina, anche sua figlia, da un altro punto di vista, non è decisamente da meno.

Maria Guardiola, figlia del tecnico catalano, è nata nel 2001 ed è una ragazza dal fascino che non passa decisamente inosservato. Negli ultimi tempi, la sua carriera di modella e influencer ha preso decisamente il volo. La vediamo spesso pubblicizzare, tra le altre cose, costumi da bagno e marche prestigiose di gioielli. Il suo seguito su Instagram non per caso cresce sempre di più ed è a un passo dal mezzo milione di followers.

Maria segue anche con grande affetto le vicende calcistiche di suo padre. E infatti ieri sera, sugli spalti dell’Etihad, insieme a sua madre, ha assistito al 4-0 del City contro il Real, acclamandolo con un filmato sul web accompagnato da queste parole: “Un’altra prova da maestro, sei un genio, ti amo“. Inoltre, la giovane è impegnata anche nella cura della fondazione che porta il nome della famiglia e che si occupa di solidarietà ai diversamente abili e di iniziative benefiche tramite lo sport.

Maria Guardiola, su Instagram da’ spettacolo: prova costume da 10 e lode

Come detto, Maria ha un seguito di fan sempre più affezionato, per via di un fascino che non lascia indifferenti. Lineamenti dolcissimi e sensuali, un fisico in grandissima forma che in vista della stagione estiva non può non risaltare.

Questa posa in bikini, di alcuni giorni fa sul suo profilo, ha fatto davvero strage di cuori. E qualcuno ha commentato, in maniera piuttosto sagace, “Ogni cosa che fa Guardiola è incredibile“. Difficile non essere d’accordo.