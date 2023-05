DIRETTA Europa League, Bayer Leverkusen-Roma | Formazioni UFFICIALI LIVE

È tempo di scendere in campo per la Roma, nel ritorno della semifinale di Europa League contro il Bayer Leverkusen: si parte dall’1-0 dell’andata

L’attesa è finita, adesso è giunto il momento di giocarsi l’accesso alla finale dell’Europa League per la Roma: nella semifinale di ritorno contro il Bayer Leverkusen, si parte dal risultato di 1-0 dell’andata, rete decisiva di Edoardo Bove.

Le ‘Aspirine’, guidate in panchina da Xabi Alonso, sono reduci dal pareggio esterno ottenuto contro lo Stoccarda, penultimo in classifica e in piena lotta per non retrocedere. Adesso, in Bundesliga la squadra tedesca si trova al sesto posto in classifica, utile per la qualificazione alla prossima edizione della Conference League, in coabitazione col Wolfsburg. Di contro, i giallorossi di José Mourinho arrivano a questo appuntamento dopo il pareggio a reti bianche dell’ultimo turno della Serie A contro il Bologna di Thiago Motta lontano dalle mura amiche. In classifica, la squadra dello ‘Special One’ è sesta in classifica, mentre la zona Champions League, col quarto posto occupato dalla Lazio di Maurizio Sarri, è distante sei lunghezze. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match della ‘BayArena’ di Leverkusen.

FORMAZIONI UFFICIALI BAYER LEVERKUSEN-ROMA

BAYER LEVERKUSEN (3-4-2-1): Hradecky; Tapsoba, Tah, Hincapié; Frimpong, Demirbay, Palacios, Bakker; Diaby, Wirtz; Azmoun. All. Alonso

ROMA (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Cristante, Ibanez; Celik, Bove, Matic, Spinazzola; Pellegrini; Belotti, Abraham. All. Mourinho

ARBITRO: Slavko Vincic (Slovenia)

Bayer Leverkusen-Roma, dove vederla in TV

Sfida decisiva quella in programma a Leverkusen tra il Bayer di Xabi Alonso e la Roma di José Mourinho: chi passerà il turno, approderà alla finale di Europa League dove affronterà una tra il Siviglia di Mendilibar e la Juventus di Massimiliano Allegri. Chi vorrà gustarsi la partita dei giallorossi, potrà sintonizzarsi, in chiaro, su Rai 1. Mentre, per chi è in possesso di regolare abbonamento, avrà la possibilità di vederla su Sky e Dazn, in streaming. Sempre con la stessa modalità, sarà disponibili sulle applicazioni Rai Play, Sky Go e Now. Calcio d’inizio fissato per le ore 21.