Caos a poche ore da Siviglia-Juventus: “Scelta scellerata”

Alle 21 la Juventus scenderà in campo contro il Siviglia per il ritorno della semifinale di Europa League: le scelte di Allegri fanno discutere

Manca davvero pochissimo e, poi, sarà il momento di scendere in campo per la Juventus, impegnata nel ritorno della semifinale di Europa League sul campo del Siviglia di José Luis Mendilibar.

Si parte dal risultato di 1-1 dell’Allianz Stadium di Torino, reti di El-Nesyri per gli andalusi e pareggio di Federico Gatti in pieno recupero sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Un gol decisamente importante quello del difensore che rende decisamente più interessante la sfida del ‘Ramos Sanchez-Pizjuan di Siviglia. Uno stadio che, questa sera, sarà decisamente caldo e cercherà di spingere la squadra di casa verso la finale di Budapest, dove potrebbe sfidare una tra il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso e la Roma di José Mourinho.

Sul fronte bianconero, in queste ultime ore sta prendendo sempre di più la possibilità di vedere dal primo minuto al centro dell’attacco Moise Kean, col supporto di Angel Di Maria alle spalle. Dunque, potrebbero rimanere fuori sia Dusan Vlahovic che Arek Milik, una scelta, quella di Massimiliano Allegri, che sta già facendo discutere tra chi si schiera contro il livornese e chi, al contrario, supporta questa decisione. Di quest’ultimo partito, per così dire, fa parte il giornalista Franco Melli: “Condivido la scelta di Allegri di schierare Kean al centro dell’attacco, Vlahovic è la più grande delusione del campionato italiano – le sue parole a ‘Radio Radio’ – E Milik ultimamente spara a vuoto, si è inceppato”.

Vlahovic fuori, gioca Kean: “Scelta scellerata”

Tra chi, invece, è decisamente contrario alla scelta di lasciare Dusan Vlahovic in panchina per far spazio a Moise Kean dal primo minuto di Siviglia-Juventus, semifinale di ritorno dell’Europa League, c’è Furio Focolari. “La decisione di schierare in attacco Kean al posto di Vlahovic da titolare sarebbe sbagliata, non coraggiosa. È una scelta scellerata. Il serbo deve sentire la fiducia dell’allenatore, Allegri non gliene ha mai data”. Sulla stessa linea anche Tony Damascelli: “Penso che non ci saranno sorprese nell’imprevedibilità di Allegri, per cui potrebbe giocare Kean al posto di Vlahovic. E penso anche che giocherà Paredes, dopo l’ultima prestazione, perché serve esperienza. Locatelli è un giocatore limitato, ordinario”. Ancora poche ore e conosceremo la formazione ufficiale.