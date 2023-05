Calvo si sbilancia sul futuro di Allegri: “Ecco in base a cosa decideremo”

Prima della semifinale di ritorno di Europa League, il CFO della Juventus Francesco Calvo ha parlato anche del futuro di Di Maria e Allegri

Tocca a Francesco Calvo, CFO della Juventus, parlare pochi minuti prima della semifinale di ritorno di Europa League contro il Siviglia.

I bianconeri devono vincere per passare il turno dopo aver acciuffato il pareggio nei minuti di recupero all’andata. Calvo parte soffermandosi proprio sulla gara: “Come società andiamo un passo alla volta, per noi oggi è motivo d’orgoglio avere tre giocatori nati dopo il 2000 titolari in una semifinali di Europa League”.

Poi c’è spazio anche per soffermarsi sul futuro di alcuni calciatori, in particolare di Bonucci, Cuadrado e Di Maria: “Con i giocatori parliamo quasi quotidianamente, ma adesso siamo tutti concentrati sulla stagione. L’incertezza legata al nostro futuro, perché ancora non sappiamo cosa giocheremo l’anno prossimo, ha un impatto”.

Juventus, Calvo su Allegri: “Valutazione su stagione”

Infine, una parola anche su Massimiliano Allegri, anche lui, al di là del contratto fino al 2025, con il futuro incerto: “Sono convinto che ha fatto un grandissimo lavoro, avendo il grande pregio di rendere quasi normale una stagione che non lo è stata affatto. Diamo una valutazione sulla stagione e non certo sulla singola partita”