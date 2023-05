Bayer Leverkusen-Roma, le probabili formazioni: si va verso il doppio centravanti

Le probabili formazioni di Bayer Leverkusen-Roma, match di ritorno delle semifinali di Europa League in programma alle 21: per Mourinho Belotti-Abraham



Un passo dal sogno. Novanta minuti, almeno, alla finale di Budapest che assegnerà l’Europa League. La Roma scende in campo per difendere l’1-0 dell’andata all’Olimpico con il gol di Bove. A Mourinho basterà non perdere per centrare la sua seconda finale europea consecutiva, roba che da queste parti non si vede tanto spesso.

Qualche dubbio in extremis resta sulla formazione. Le buone notizie sono arrivate in questi ultimi tre giorni, con i recuperi di Paulo Dybala, Chris Smalling e Stephan El Shaarawy. Tutti disponibili, ma nessuno davvero in condizione per giocare dal primo minuto. Per questo Cristante prenderà nuovamente posto in difesa con Mancini e Ibanez ai suoi lati. Sulla fascia destra il ballottaggio è tra Celik e Zalewski, con il turco avanti anche se non al top. A centrocampo riproposta la coppia Bove-Matic con Spinazzola a sinistra. La mediana però viene rinforzata con Lorenzo Pellegrini, diventando così a cinque. E in avanti il doppio centravanti con la coppia Abraham-Belotti.

Per quanto riguarda il Bayer Leverkusen, Xabi Alonso è orientato a schierare gli stessi otto dell’andata più i due sostituti di Kossounou e Andrich che si sono infortunati proprio nella gara dell’Olimpico, e Azmoun. Così i tedeschi scenderanno in campo con Hradecky tra i pali, la linea a tre composta da Tapsoba, Tah e Hincapié che torna in difesa con l’inserimento di Bakker sulla sinistra e Frimpong a destra. In mediana Palacios e Demirbay, in attacco il tridente Diaby-Azmoun-Wirtz.

Le probabili formazioni di Bayer Leverkusen-Roma

Ecco le probabili formazioni di Bayer Leverkusen-Roma:

Bayer Leverkusen-Roma, le probabili formazioni BAYER LEVERKUSEN (3-4-3): Hradecky; Tapsoba, Tah, Hincapié; Frimpong, Palacios, Demirbay, Bakker; Diaby, Azmoun, Wirtz.

A disposizione: Pentz, Lomb, Neutgens, Focus-Mensah, Amiri, Azhil, Hudson-Odoi, Adli, Hlozek.

Allenatore: Xabi Alonso.

Indisponibili: Bellarabi, Lunev, Schick, Kossounou, Andrich. Squalificati: -. Diffidati: -. ROMA (3-5-1-1): Rui Patricio; Mancini, Cristante, Ibanez; Celik, Bove, Matic, Pellegrini, Spinazzola; Abraham, Belotti.

A disposizione: Svilar, Boer, Smalling, Missori, Zalewski, Tahirovic, Camara, Volpato, El Shaarawy, Dybala, Wijnaldum.

Allenatore: Mourinho.

Indisponibili: Karsdorp, Llorente, Solbakken, Darboe. Squalificati: -.

Diffidati: -. Arbitro: Vincic (Slovenia)

Europa League, Bayer Leverkusen-Roma: dove vederla in tv

Bayer Leverkusen-Roma sarà visibile sia su Sky Sport che su Dazn, e questa sera anche in chiaro su Rai 1. Sulla piattaforma satellitare trasmessa sul canale 203 e 253, con prepartita sul secondo canale dalle ore 20 e fischio d’inizio ovviamente alle 21: telecronaca affidata a Fabio Caressa e Beppe Bergomi. Su Dazn, invece, la coppia in cabina di commento sarà composta da Pierluigi Pardo e Andrea Stramaccioni.