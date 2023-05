Ancora infortuni per la Roma: doppio cambio obbligato

La sfortuna non abbandona la Roma neanche nella sfida contro il Bayer Leverkusen: due infortuni e cambi obbligati

Senza pace la Roma di Josè Mourinho. Nuovo infortunio per i giallorossi che devono rinunciare a Leonardo Spinazzola dopo 34 minuti della semifinale di ritorno di Europa League contro il Bayer Leverkusen.

L’esterno capitolino ha accusato un problema al quadricipite sinistro ed è stato costretto a chiedere il cambio. Mourinho ha quindi fatto alzare dalla panchina Zalewski che ha fatto il suo ingresso sul terreno di gioco. Restano ovviamente da valutare le condizioni di Spinazzola: si saprà qualcosa in più sulle sue condizioni e sugli eventuali tempi di recupero soltanto quando il calciatore si sottoporrà agli accertamenti del caso.

Il primo tempo del match si è concluso sullo 0-0 con il Bayer Leverkusen vicino al gol del vantaggio con Diaby, fermato soltanto dalla traversa. Per la Roma ci ha provato in avvio Pellegrini ma la sua conclusione è finita a lato. I giallorossi dovranno difendere il gol di vantaggio conquistato nella gara di andata nei secondi quarantacinque minuti.

Bayer-Roma, anche Celik ko

Nel secondo tempo, altri problemi per la Roma: anche Celik è costretto ad alzare bandiera bianca per un problema fisico. Per lui fastidio al bicipite femorale destro: dopo aver provato a restare in campo, si è accasciato a terra e il cambio è stato obbligato.

Mourinho ha mandato sul terreno di gioco Smalling per rinforzare ulteriormente la difesa per il forcing finale dei tedeschi.