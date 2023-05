Roma, Mourinho sorride: le ultime dall’allenamento su Dybala, Smalling ed El Shaarawy

La Roma si prepara alla gara di ritorno di Europa League contro il Bayer Leverkusen. Le ultime dall’allenamento

Paulo Dybala c’è. Era questa la notizia che tutti si aspettavano e che soprattutto Mourinho e i tifosi speravano. L’argentino ieri si è allenato parzialmente in gruppo, oggi nella rifinitura è partito in gruppo con il resto dei compagni.

La Joya partirà per Leverkusen, anche se difficilmente giocherà dall’inizio. Buone notizie anche da Celik: il turco non ha riportato lesioni e anche lui è in gruppo questa mattina. Soprattutto ha risposto presente anche Chris Smalling e con lui anche Stephan El Shaarawy. Il loro impiego domani sera è tutto da valutare ovviamente, ma già averli in gruppo è un traguardo. Gli unici assenti sono Karsdorp, Kumbulla e Llorente.