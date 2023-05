Pioli adesso trema: “La vera delusione sarebbe un’altra. Rimpianto Leao”

Morale sotto i tacchi, e non potrebbe essere altrimenti, nello spogliatoio del Milan dopo l’uscita di scena dalla Champions per mano dell’Inter. Le dichiarazioni in conferenza di Stefano Pioli

Inzaghi esulta e gioisce, umore opposto inevitabilmente per Stefano Pioli dopo la cocente eliminazione del Milan dalla Champions League per mano dei cugini dell’Inter.

Il ‘Diavolo’ sbatte ancora sul muro nerazzurro, collezionando la quarta sconfitta consecutiva della stagione contro Lautaro Martinez e compagni. Pioli è sconsolato in conferenza stampa e cerca di guardare avanti e all’obiettivo quarto posto: “Ora c’è solo delusione, c’è orgoglio sì per il cammino che abbiamo fatti, anche se sognavamo questa finale. Però adesso dobbiamo pensare subito al campionato e alla prossima partita: la delusione vera sarebbe non giocare la Champions l’anno prossimo – sottolinea l’allenatore milanista – La politica del club sul mercato finora ha funzionato. Quest’anno, giocando su due fronti, abbiamo fatto meno bene in campionato. Sicuramente a fine stagione faremo delle valutazioni”.

Inter-Milan, Pioli: “Leao? Un rimpianto non averlo avuto al meglio”

Pioli prosegue la sua analisi sulle due sfide contro l’Inter: “Loro sono stati più bravi nelle ripartenze e nelle transizioni. Rimpianti? I dieci minuti della gara d’andata e oggi le occasioni di Brahim e Leao. Anche Rafael può essere un rimpianto, non averlo avuto al meglio a questo punto della Champions. All’andata Leao non c’era, mentre al ritorno non era al meglio”.