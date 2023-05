Lo vogliono a tutti i costi: Lukaku carta per lo scambio pazzesco

Finale di stagione in crescendo per Romelu Lukaku, ma il suo destino può essere lontano dall’Inter: entra in uno scambio super

Non è stata la stagione che lui e l’Inter si aspettavano, sicuramente. Ma in questo finale, Romelu Lukaku è tornato in ottima condizione e sta riuscendo, seppure tardivamente, a incidere non poco sui destini nerazzurri. E può essere lui l’asso nella manica di Simone Inzaghi per chiudere alla grande.

Ieri sera non ha segnato, ma ha messo la firma sul gol vittoria di Lautaro Martinez con l’assist per l’argentino. Il suo score stagionale sale a 12 gol e 6 assist, alimentando qualche rimpianto su cosa avrebbe potuto essere se fosse stato in forma anche nei primi due terzi dell’annata. Ora, ci sono ancora tre giornate di campionato per blindare il piazzamento tra le prime quattro, più una finale di Coppa Italia e una finale di Champions League per fare la differenza e rendere la stagione interista indimenticabile. Ma la conferma di Lukaku in nerazzurro è ancora tutta da scrivere, anzi arrivano notizie che sembrano allontanarla ulteriormente.

Lukaku, niente Inter né ritorno al Chelsea: il piano di Pochettino

Il belga ritornerà al Chelsea, in attesa di capire se le due società troveranno una eventuale intesa per il rinnovo del prestito. Ma a sparigliare le carte potrebbe essere Mauricio Pochettino, prossimo allenatore dei ‘Blues’, che avrebbe intenzione di utilizzare Lukaku come moneta di scambio per mettere le mani sul suo prossimo centravanti.

E quel centravanti sarebbe Harry Kane, stimatissimo dall’argentino per i trascorsi comuni al Tottenham. Pochettino vorrebbe lavorare di nuovo con lui e intenderebbe proporre agli ‘Spurs’ uno scambio tra i due attaccanti, stando a quanto riportato da ‘Don Balon’. Kane sta pensando di cambiare aria e non è un mistero e potrebbe anche accettare di passare al Chelsea escluso dalle coppe per il prossimo anno guardando in prospettiva, soprattutto se anche il Tottenham dovesse essere fuori da tutto. A White Hart Lane, dovendo rinunciare al proprio totem, il nome di Lukaku potrebbe interessare ed essere visto come un buon compromesso.