Il big finisce sotto i ferri, UFFICIALE: stagione finita

Un brutto infortunio, un intervento chirurgico e stagione finita: l’attaccante tornerà ad allenarsi a luglio

Brutte notizie per l’allenatore in vista delle ultime tre partite di campionato: il suo asso offensivo si è fermato nel momento decisivo della stagione.

Il Sassuolo saluta Armand Laurientè: l’attaccante classe ’98, autore di 7 gol e 6 assist in questa stagione, ha rimediato un brutto infortunio al menisco che lo costringerà a restare fermo ai box per diverso tempo. Per il calciatore originario di Guadalupe, sarà necessario osservare un lungo periodo di stop, col rientro fissato per l’inizio della prossima stagione.

Nella giornata di ieri, martedì 16 maggio, l’esterno offensivo francese è stato sottoposto a un intervento di artroscopia al ginocchio destro per una regolarizzazione meniscale laterale programmata da tempo. Un intervento eseguito dal professore Christian Fink, presso la clinica “Privatklinik Hochrum” di Innsbruck e perfettamente riuscito.

Sassuolo, Laurienté si opera: i tempi di recupero

Il calciatore neroverde è stato accompagnato dal medico sociale del Sassuolo, Riccardo Saporiti, il quale ha anche assistito all’intervento chirurgico.

Stagione finita, dunque, per Laurienté che salterà le prossime partite che vedrà il Sassuolo affrontare Monza, Sampdoria e Fiorentina prima di chiudere il campionato. Il calciatore, infatti, tornerà a disposizione a partire dall’inizio del ritiro estivo della prossima stagione.