Firma con l’Inter e addio Guardiola: via libera Champions | CM.IT

L’Inter prosegue la cavalcata in Champions League dopo aver eliminato il Milan in semifinale. Accordo sempre più vicino: cosa manca per la firma

Il sogno dell’Inter continua in Champions League. Soddisfazione doppia per la squadra di Simone Inzaghi, che volerà alla finalissima di Istanbul dopo aver eliminato i cugini del Milan nel doppio confronto di San Siro.

Scenario impronosticabile a inizio stagione e che porterà nella casse di Zhang un tesoretto da oltre 100 milioni di euro tra premi Uefa e incassi da botteghino. Fondamentali per confermare i gioielli di Inzaghi e rafforzare ulteriormente la squadra sul mercato. A proposito di diamanti pregiati, negli ultimi giorni la dirigenza di Viale della Liberazione ha mosso dei passi significativi sul rinnovo di Alessandro Bastoni. L’intenzione di Marotta e Ausilio è chiara da tempo: blindare ad Appiano Gentile una delle colonne della formazione nerazzurra. Di recente – come raccolto da Calciomercato.it – c’è stato un nuovo contatto positivo tra le parti, con la fumata bianca sempre più vicina.

Calciomercato Inter, cosa manca per il rinnovo di Bastoni

Tra l’Inter e gli agenti di Bastoni si è raggiunta una bozza d’intesa per un nuovo accordo pluriennale, probabilmente fino al 2028, che tra base fissa e bonus andrà a superare il muro dei 6 milioni di euro a stagione.

Un ingaggio insomma all’altezza degli altri big della rosa interista e che permetterà all’Inter di mettersi al sicuro da eventuali assalti da parte delle big europee, scongiurando anche il pericolo di uno Skriniar bis e un eventuale addio a parametro zero la prossima estate del difensore cresciuto nelle giovanili dell’Atalanta, attualmente sotto contratto fino al giugno 2024. Lo stipendio di Bastoni verrà più che raddoppiato, visto che al momento percepisce 2,8 milioni netti all’anno. Marotta e la dirigenza nerazzurra respingono così i corteggiamenti soprattutto dalla Premier League per il giocatore, che Oltremanica piace da tempo al Chelsea e alle due squadre di Manchester, con il City di Guardiola avversario della ‘Beneamata’ nella finalissima di Istanbul.

Il via libera definitivo per Bastoni arriverà con la matematica certezza da parte dell’Inter di disputare la Champions il prossimo anno, così come per Calhanoglu: anche il turco ha praticamente definito il prolungamento con il sodalizio del presidente Zhang.