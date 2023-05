Via libera Champions: 100 milioni e ‘tripletta’ per l’Inter

Oltre 100 milioni di euro dalla Champions League per l’Inter: scatta il piano rinnovi per il club nerazzurro

L’Inter blinda il discorso Champions in campionato dopo il poker rifilato al Sassuolo, in una partita altalenante e scorbutica per gli uomini di Simone Inzaghi che hanno rischiato nonostante un vantaggio di tre reti.

Alla fine ci ha pensato il rinato Romelu Lukaku a togliere le castagne dal fuoco ai nerazzurri, che sorpassano la Lazio al terzo posto in classifica e allungano a +5 sui cugini del Milan, prossimi avversari nel ritorno delle semifinali di Champions League. C’è un biglietto per volare a Istanbul da staccare per l’Inter, che martedì sera riparte dal rassicurante 2-0 conseguito nell’Euroderby d’andata. La campagna europea potrebbe portare in dote altri milioni preziosissimi per le casse di Zhang e oltrepassare i 100 milioni di euro di introiti. Un tesoretto niente male che fa respirare la proprietà cinese e permette allo stesso tempo all’area tecnica di guardare con maggiore ottimismo al futuro sul mercato. La dirigenza di Viale della Liberazione lavora soprattutto sui rinnovi di contratto in questo periodo, con Marotta che si è mostrato fiducioso innanzitutto sulla firma di Alessandro Bastoni.

Operazioni rinnovi: l’Inter blinda Calhanoglu, Bastoni e Dzeko

Prossimamente ci saranno altri colloqui con gli agenti del difensore, per ridurre la forbice tra richiesta e offerta. Alla fine si porrebbe chiudere per un quadriennale da 5 milioni di euro più bonus, respingendo così gli assalti delle grandi di Premier League.

Viaggia a vele spiegate invece la permanenza a Milano di Edin Dzeko, nonostante l’età sempre un fattore per l’attacco di Inzaghi come dimostra il primo derby di Champions. Per il bosniaco ex Roma si aspetta la matematica qualificazione alla massima competizione continentale per mettere nero su bianco al prolungamento annuale. Infine, è praticamente certo anche il rinnovo con l’Inter di Hakan Calhanoglu. Il turco in questa stagione è diventato un elemento indispensabile per Inzaghi e ha sorpassato Brozovic nelle gerarchie del tecnico in cabina di regia. Manca solo l’ufficialità per la firma sul nuovo contratto da parte dell’ex Milan, che passerà dai 5 milioni netti attuali a un ingaggio da quasi 6 milioni più ulteriori bonus. La Champions blinda Bastoni, Calhanoglu e Dzeko ad Appiano Gentile.