Cambio sbagliato e sconfitta a tavolino nel derby: decisione ufficiale

Sostituzione sbagliata e sconfitta a tavolino nella stracittadina: scatta la denuncia, ecco la decisione

Impegnato nel match di ritorno contro il Manchester City per stabilire chi affronterà l’Inter nella finale della Champions League 2022/2023, il Real Madrid deve nel frattempo fare i conti anche con guai che arrivano dal campionato.

Oggetto di discussione è il turno giocato sabato al Bernabeu contro il Getafe, derby vinto dagli uomini di Ancelotti per 1-0 grazie alla rete di Marco Asensio. Proprio il numero 11 è oggetto di discussione, perché il Getafe ha denunciato il Real Madrid per una sostituzione impropria avvenuta nel derby.

Sostituzione impropria, il Real rischia lo 0-3 a tavolino

A raccontare i fatti è ‘Marca’: il minuto è l’84’, quando Asensio è pronto ad uscire dal campo per fare posto ad Odriozola. Nello stesso momento però Camavinga attira l’attenzione della panchina per via di un infortunio.

A quel punto il Real Madrid cambia in corsa e fa entrare l’ex giocatore della Fiorentina non al posto di Asensio, ma al posto del francese. Quello che sostiene il Getafe però è che Odriozola era già entrato in campo e quindi la sostituzione era già stata fatta. A quel punto, riferiscono dal club ‘azul’, sarebbe dovuto uscire dal campo Asensio e non Camavinga. La Federazione ha inoltrato la denuncia al Real Madrid. Il club ‘blanco’ avrà tre giorni per rispondere alle accuse sul caso, con la Commissione per la concorrenza che si adopererà per esaminare l’episodio in questione.

Se però la denuncia dovesse andare a buon fine, il risultato cambierebbe drasticamente, con il Getafe che otterrebbe lo 0-3 a tavolino e conquisterebbe tre punti fondamentali che lo porterebbero fuori dalla zona retrocessione. Al contrario, senza i tre punti ottenuti nel derby, gli uomini di Carlo Ancelotti scivolerebbero al terzo posto alle spalle dell’Atletico Madrid del Cholo Simeone.