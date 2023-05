UFFICIALE Juventus: Allegri perde due titolari

La Juventus dovrà fare a meno di due pedine molto importanti in vista del prossimo impegno di campionato

Il campionato è entrato nella fase finale della sua stagione. Le ultime tre partite dovranno decretare i traguardi tra Europa e salvezza, con Napoli già campione d’Italia e Sampdoria già retrocessa in serie B.

La lotta per salvarsi si è fatta ancora più serrata dopo la vittoria dello Spezia e il ko del Verona. Con la Cremonese quasi spacciata, insieme al Lecce liguri e scaligeri cercheranno di evitare il terzultimo posto. In alto la corsa Champions è serrata, soprattutto considerando la probabile penalizzazione della Juventus. Che lunedì prossimo vivrà una giornata assolutamente cruciale. Il 22 maggio infatti si riunirà la Corte Federale d’Appello per decidere il nuovo eventuale ‘meno’ in classifica per i bianconeri. Che la stessa sera saranno di scena in casa dell’Empoli, senza però due pedine importanti per Massimiliano Allegri: Cuadrado e Danilo. Entrambi sono stati infatti squalificati dal Giudice Sportivo dopo l’ammonizione rimediata contro la Cremonese: erano diffidati e quindi salteranno il prossimo match.

Rissa Fiorentina-Udinese, squalificati e multati Becao e Bonaventura

Nel comunicato sul sito della Lega Serie A, inoltre, si rendono note anche le sanzioni a Becao e Bonaventura dopo il parapiglia finale di Fiorentina-Udinese. Per il difensore brasiliano un turno di stop e 10mila euro di multa, per il centrocampista stessa squalifica ma con 5mila euro di ammenda per aver “assunto un atteggiamento intimidatorio nei confronti di un avversario”. Gli altri giocatori fermati per una giornata sono Amian e Banda. Inoltre multe (3mila euro) anche per Monza, Verona e Roma per il lancio di petardi e oggetti in campo.