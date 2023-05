Trofei della Lazio, il palmares dei biancocelesti: l’albo d’oro aggiornato

Andiamo a vedere il palmares completo della Lazio; i biancocelesti, in bacheca, hanno diversi trofei sia nazionali sia internazionali.

La Lazio è la prima squadra della capitale e tra i club più importanti all’interno del massimo campionato italiano; in bacheca i biancocelesti hanno diversi trofei, nazionali ed europei.

Andiamo a vedere l’intero palmares della Lazio, una serie di trofei che ha fatto gioire, e non poco, il popolo biancoceleste

Quanti trofei ha vinto la Lazio?

Iniziamo dall’informazione principale; la Lazio, nella sua storia, ha vinto diciotto trofei. Un numero importante di successi da parte del club biancoceleste che ha portato a casa sia titoli nazionali sia titoli internazionali.

Non è sicuramente la squadra che ha vinto più titoli in Italia ma ogni successo viene festeggiato con grande passione da parte di un popolo che vive il calcio in maniera decisamente forte.

Quanti scudetti ha vinto la Lazio?

Partiamo dagli scudetti; da questo punto di vista la Lazio ha alzato due volte il massimo campionato italiano.

Il primo successo arrivò nella stagione 1973-1974 con grande protagonista Giorgio Chinaglia, autore di ventiquattro gol.

La Lazio vinse il campionato lasciandosi alle spalle la Juventus con un divario di due punti, quarantatré a quarantuno; un successo importante dal momento che ha permesso alla società capitolina di togliere lo zero dalla voce scudetti vinti.

Il secondo scudetto, invece, arriva nella stagione 1999-2000 ed è stato un successo conquistato negli ultimi novanta minuti di campionato.

Per i tifosi biancocelesti è impossibile dimenticare la gara tra Perugia e Juventus, sospesa per pioggia e poi ripresa nonostante le proteste dei bianconeri.

I biancocelesti, proprio grazie al passo falso della Juve, chiusero al comando della classifica con settantadue punti a più uno dai bianconeri.

Una vittoria, indipendentemente da quanto successo all’ultima giornata, meritato considerando la qualità della rosa a disposizione di Eriksson.

Quante Champions League ha vinto la Lazio?

A livello internazionale, la Lazio ha sì vinto di trofei ma non è riuscita a conquistare la Champions League.

Riuscire a portare in bacheca la coppa dalle grandi orecchie non è per nulla semplice considerando il valore e il livello delle squadre partecipanti. Nel calcio, però, tutto è possibile e allora in futuro la Lazio potrebbe anche alzare

Quante Coppa delle Coppe ha vinto la Lazio?

La Coppa delle Coppe è stata una competizione europea durata trentanove anni; la vincitrice della manifestazione guadagnava l’accesso alla finale della Supercoppa Uefa.

L’ultima edizione della Coppa delle Coppe venne vinta proprio dalla Lazio; i biancocelesti ebbero un percorso non semplicissimo verso la finale disputata a Birmingham.

I ragazzi di Eriksson si trovarono di fronte il Maiorca; un match equilibrato deciso da una rete di Nedved a pochi minuti dalla fine.

Quante Supercoppe europee ha vinto la Lazio?

Grazie alla vittoria contro il Maiorca, la Lazio ebbe la possibilità di giocare la Supercoppa europea. A Monaco, il 27 agosto del 1999 si affrontarono Manchester United e biancocelesti.

Una partita equilibrata vinta dai biancocelesti che, in quegli anni, erano una delle squadre più forti d’Europa; a decidere il match fu una rete, poco dopo la mezz’ora del primo tempo, di Salas.

Il gol dell’attaccante bastò alla Lazio per alzare il secondo trofeo internazionale della sua storia.

Quante volte ha vinto la Coppa Italia?

Torniamo in campo nazionale e andiamo a vedere quante volte la Lazio ha portato in bacheca la Coppa Italia. I biancocelesti sono riusciti a conquistare questo trofeo ben sette volte, la prima nel lontano 1958 mentre l’ultimo successo risale al 2018-2019.

Una vittoria arrivata, nella finale di Roma, contro l’Atalanta; decisivi gli ultimi otto minuti di partita con le reti di Milinkovic e Correa.

Successo sicuramente importante ma, per quanto riguarda la Coppa Italia, i tifosi biancocelesti hanno nel cuore la vittoria della stagione 2012-2013.

Quella volta, infatti, alzare la Coppa ebbe un sapore diverso considerando come la finale venne vinta contro gli eterni rivali della Roma.

In un derby teso, giocato male e particolarmente sentito, fu decisivo il gol di Lulic al minuto settantuno; una rete che portò la celebre frase “Settantuno Lulic, coppa in faccia“. Quella vittoria viene, ancora oggi, ricordata dai tifosi biancocelesti.

Quante Supercoppe Italiane ha vinto la Lazio?

Se, invece, parliamo di Supercoppa Italia dobbiamo sottolineare come la Lazio abbi vinto questa competizione ben cinque volte. L’ultimo trionfo risale al 2019 quando i biancocelesti, a Riad, ebbero la meglio della Juventus.

Una partita semplicemente perfetta quella disputata dalla squadra capitolina che, almeno sulla carta, partiva con gli sfavori del pronostico. Il campo, invece, disse altro con i gol di Luis Alberto, Lulic e Cataldi a regalare il successo alla Lazio.

Sempre contro la Juventus è arrivata la vittoria in Supercoppa nel 2017; una partita semplicemente folle con i biancocelesti avanti di due grazie alla doppietta di Immobile prima che Dybala, in cinque minuti, portò il match sul due a due.

Quando sembrava tutto pronto per i tempi supplementari arrivò Murgia a far esplodere di gioia il popolo dell’Olimpico. Un gol che il centrocampista difficilmente dimenticherà.

Chi ha vinto più trofei tra Lazio e Roma?

Nella capitale esiste una fortissima rivalità tra Lazio e Roma; durante tutto l’anno i tifosi di entrambe le tifoserie vanno avanti stuzzicandosi e parlando dei proprio successi.

Ma chi ha vinto più trofei tra Lazio e Roma? I biancocelesti, come detto, hanno portato in bacheca diciotto titoli. Stesso numero di successi ottenuti dai giallorossi; le due squadre sono in perfetta parità.

Trofei Lazio ultimi dieci anni

Andiamo ora a vedere quanti coppe ha vinto la Lazio negli ultimi dieci anni; in questo lasso di tempo, i biancocelesti hanno portato in bacheca tre trofei, tutti in ambito nazionale.

Il club capitolino, infatti, è stato capace di conquistare una Coppa Italia e due Supercoppe italiane. La speranza, per i tifosi biancocelesti, è di aggiornare molto presto il proprio palmares.

Sala trofei Lazio dove è esposta?

I trofei vinti dalla Lazio si possono vedere sia allo stadio Olimpico sia al Lazio Museum, una piattaforma online che espone, in rete, i successi del club biancoceleste.

Quale giocatore della Lazio ha vinto più trofei?

Vi siete mai chiesti chi sia il giocatore della Lazio ad aver vinto il maggior numero di trofei? La risposta potrebbe sorprendervi; si tratta di Giuseppe Favalli.

L’ex difensore, che in carriera ha vestito maglie importanti come quelle di Lazio, Milan ed Inter, ha portato a casa ben otto trofei con la maglia biancoceleste tra cui uno scudetto e una Supercoppa Uefa.

Parliamo di un giocatore rimasto, sicuramente, nel cuore dei tifosi biancocelesti

Inzaghi alla Lazio quanti trofei ha vinto?

La Lazio è attualmente allenata da Sarri; in precedenza sulla panchina biancoceleste era presente Inzaghi.

L’attuale allenatore dell’Inter ha conquistato tre trofei sulla panchina della Lazio; il tecnico ha vinto due volte la Supercoppa italiana e una volta la Coppa Italia. Allenatore che, per forza di cose, resterà nel cuore dei tifosi biancocelesti.