Retrocessione e ripescaggio: il piano che lo ha reso possibile

Un club già condannato alla retrocessione nella serie inferiore potrebbe essere ripescato al termine dell’annata: ecco i possibili scenari

Siamo nel pieno del rush finale dei vari campionati, con le squadre chiamate a dare il massimo per concludere nel migliore dei modi la stagione in corso. Mancano ancora diversi verdetti importanti, anche a livello giudiziario. Il futuro della Juventus, infatti, appare avvolto nel mister ad oggi.

La Corte d’Appello Federale, con ogni probabilità, infliggerà al club bianconero una nuova penalizzazione, meno pesante rispetto a quella precedente che ammontava a ben quindici punti. I torinesi guidati da Massimiliano Allegri, inoltre, potrebbe vedersi costretti a dire addio alla possibilità di prendere parte alla prossima Champions League, a prescindere se riusciranno a conquistarla sul campo o meno. Si registra, dunque, non poca incertezza, con Vlahovic e compagni che intanto hanno ricominciato ad accumulare risultati positivi all’interno del rettangolo verde di gioco. Anche in Serie B non è da escludere che si venga a creare uno scenario alquanto intrigante. Qui entra in gioco il Benevento targato Andrea Agostinelli, fanalino di coda del campionato cadetto già retrocesso aritmeticamente in terza categoria. Questo fallimento è stato accolto con tantissima amarezza e chiude il cerchio che il patron Vigorito aveva iniziato raggiungendo la seconda divisione e riuscendo successivamente ad approdare pure nella massima serie italiana. Stando a quanto riferisce ‘Il Mattino di Benevento’, però, c’è una piccola speranza di ripescaggio.

Benevento, possibile ripescaggio ad una condizione

Ma c’è una condizione imprescindibile: i giallorossi devono assolutamente battere il Perugia nell’ultimo turno di campionato, che andrà in scena venerdì 19 maggio. La truppa campana necessita del bottino pieno per provare a piazzarsi al terzultimo posto della classifica, tenendo d’occhio il risultato della Spal.

A quel punto si aprirebbe un’estate davvero rovente con la Sampdoria, che al momento è lontana dall’avere le condizioni per iscriversi alla cadetteria, di conseguenza i blucerchiati potrebbero liberare un primo posto. La fonte citata, inoltre, ipotizza anche lo scenario in caso di un altro posto libero se un’altra squadra non dovesse iscriversi. In questo modo le speranze di ripescaggio aumenterebbero parecchio, ma non tutti i club potrebbero goderne potenzialmente. Il ripescaggio, infatti, esclude dalla graduatoria le squadre che nei precedenti anni hanno ricevuto penalizzazioni o hanno già usufruito di riammissione o ripescaggio. Il Cosenza, ad esempio, è stato riammesso in Serie B nel 2021, dopo il fallimento del Chievo. Il Benevento incrocia le dita, staremo a vedere.