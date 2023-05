Infortunio Bennacer, UFFICIALE: tempi di recupero lunghissimi

Milan, ufficiali i tempi di recupero per l’infortunio di Bennacer: l’algerino operato in mattinata a Lione

A poche ore dall’inizio della semifinale di ritorno tra Inter e Milan, arriva una brutta notizia in casa rossonera. Ismael Bennacer, che si è infortunato proprio nella gara d’andata, è stato operato a Lione e i suoi tempi di recupero sono stimati in almeno sei mesi.

Una tegola pesantissima per la squadra rossonera. Vero che si tratta della fine della stagione, ma un recupero comporterà un rientro del centrocampista algerino come minimo a novembre. Il Milan perderà dunque il giocatore, uno dei migliori di quest’annata, anche per la prima parte della prossima stagione. Il franco-algerino è stato operato a Lione questa mattina e il club ha comunicato i tempi di recupero: almeno 6 mesi di stop. Una pausa che comporterà certamente nuovi innesti sul mercato per quanto riguarda la mediana. Il club rossonero dovrà certamente sopperire agli addii di Bakayoko e forse anche di Vranckx, ma con Bennacer out per la prima parte di stagione, almeno un nuovo innesto sarà necessario.

Questo il comunicato del club rossonero:

“AC Milan comunica che questa mattina a Lione, Ismael Bennacer è stato sottoposto ad artroscopia del ginocchio destro. I tempi di recupero si stimano in almeno 6 mesi”.