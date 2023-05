Giuntoli-Juventus, l’accordo può saltare

La Juventus ha messo nel mirino Giuntoli come prossimo direttore sportivo, ma per l’accordo non è ancora fatta

Dopo la conquista dello scudetto con il Napoli, al termine di un lungo percorso, Cristiano Giuntoli appare vicino all’addio agli azzurri. Questo è ciò che è emerso dal senso delle dichiarazioni del ds partenopeo a margine della festa per lo scudetto dopo la gara con la Fiorentina, in cui le sue frasi sono sembrate quelle di un commiato carico di emozione.

Non è un mistero che il dirigente sia nel mirino della Juventus, come vi abbiamo raccontato da tempo su queste pagine. L’incontro tra De Laurentiis e Giuntoli non è ancora avvenuto, come spiegato da Calciomercato.it, ma avverrà a breve, per parlare effettivamente del futuro. Giuntoli, dopo essere stato l’artefice del successo degli azzurri a lungo inseguito, sembra tentato dall’idea di ripartire con una nuova sfida in bianconero. E in questi giorni si è parlato di un accordo che già ci sarebbe con i piemontesi, che avrebbero dunque deciso di puntare con convinzione su di lui per il rilancio a partire dalla prossima stagione.

Giuntoli-Juventus, occhio a De Laurentiis e al colpo di scena

Ma occhio ai colpi di scena, sempre possibili quando si parla di Aurelio De Laurentiis. Il produttore cinematografico del resto ci ha abituato nel corso degli anni a ribaltoni improvvisi.

Fosse per lui, tratterrebbe Giuntoli e anzi vorrebbe costruire con lui un ciclo ancora più lungo. Più di tutto, però, come spiegato dal ‘Corriere dello Sport’, l’idea di lasciarlo andare proprio ai grandi rivali della Juventus non gli andrebbe particolarmente a genio, per usare un eufemismo. E dunque, attenzione ai possibili sviluppi che potrebbero delinearsi nelle prossime settimane a margine dell’incontro decisivo, che sarà proprio il numero uno dei partenopei a fissare. In sede di trattativa, De Laurentiis potrebbe ostracizzare il passaggio di Giuntoli alla Juventus portando avanti il discorso ad oltranza o comunque appellandosi al contratto che, lo ricordiamo, è comunque ancora in essere fino a giugno 2024. Situazione da monitorare, la sfida a distanza tra Napoli e Juventus tiene sempre banco.