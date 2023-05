Futuro incerto per Allegri: “Ripensamenti senza l’Europa League”

Allegri, Vlahovic e il futuro: l’ex attaccante della Juventus, Fabrizio Ravanelli, parla del momento vissuto dalla squadra bianconera

La Juventus punta a chiudere al meglio la stagione, magari provando a vincere l’Europa League. Poi spazio al futuro, con le riflessioni che potrebbero riguardare anche il futuro di Massimiliano Allegri.

Intervenuto ai microfoni di TvPlay, l’ex attaccante bianconero Fabrizio Ravanelli ha fatto il punto sul momento della Juventus, attesa dalla semifinale di Europa League con il Siviglia: “Questa settimana sarà veramente molto importante, perché la Juventus si gioca una fetta importante della stagione” ha dichiarato Ravanelli, in bianconero dal 1992 al 1996.

Secondo Ravanelli, “Allegri sarà giudicato dai risultati come tutti gli allenatori, lui ha come giustificazione anche l’aver vissuto una stagione con tante difficoltà extracalcio”. E tutto potrebbe passare proprio per l’Europa League: “Se dovesse uscire, potrebbero esserci ripensamenti da parte della Juventus”.

Juventus, l’analisi di Ravanelli sul futuro bianconero

Nel corso del suo intervento, Ravanelli si è soffermato anche sulla stagione di Dusan Vlahovic: “A Firenze ha dimostrato di avere grandi qualità, con margini di miglioramento incredibili. Giocare alla Fiorentina è una cosa, nella Juventus un’altra e anche se a Torino ha avuto un impatto importante, sono arrivate delle difficoltà e lui è andato in crisi, ha perso un po’ di autostima e sta vivendo un periodo non facile, è diventato un po’ frenetico”.

Ravanelli ha parlato anche della semifinale di Champions tra Inter e Milan: “Per il Milan sarà davvero difficile, non è una squadra al top. Il calcio riserva sempre sorprese, ma l’Inter mi sembra più avanti del Milan”. E su chi sarebbe meglio affrontare in finale: “Se l’Inter dovesse arrivare in finale non avrà nulla da perdere. Penso avrebbe qualche chance in più con il Real Madrid, il gioco del City farebbe fatica a gestirlo”.