DIRETTA Champions League, euroderby Inter-Milan: le formazioni UFFICIALI LIVE

Il grande giorno è arrivato, Calciomercato.it vi aggiornerà in tempo reale su Inter-Milan, semifinale di ritorno di Champions League

L’ora della resa dei conti è arrivata. Dopo lo 0-2 dell’andata, questa sera allo Stadio “Giuseppe Meazza” in San Siro andrà in scena Inter-Milan. Una sfida da dentro o fuori che decreterà il nome della prima finalista di Champions League. Una partita carica di tensioni per sua stessa natura, resa ancora più vibrante dagli episodi dell’ultima giornata di campionato e da alcune dichiarazioni dei protagonisti.

Dopo la sconfitta in casa dello Spezia, ha fatto il giorno del mondo la foto della squadra rossonera accompagnata da Stefano Pioli a colloquio con la Curva Sud. I tifosi rossoneri, il giorno dopo si sono recati anche a Milanello per incoraggiare i propri beniamini e per aiutarli a credere in un’impresa. Rispetto alla gara d’andata, il mister milanista recupera Rafael Leao, ma dovrà fare a meno di Ismael Bennacer, infortunatosi proprio mercoledì scorso.

Sul versante nerazzurro, la squadra allenata da Simone Inzaghi sta vivendo il suo miglior momento di forma e la vittoria contro il Sassuolo è stata la settima consecutiva in tutte le competizioni. Dopo aver vinto gli ultimi tre derby, Lautaro Martinez e compagni potrebbero anche accontentarsi di un pareggio o di una sconfitta con un gol di scarto, ma il tecnico interista ha chiesto ai suoi di non sottovalutare l’impegno e di giocare come se la gara di andata fosse finita in pareggio. Calciomercato.it seguirà la sfida del Meazza in tempo reale.

Euroderby Inter-Milan: formazioni ufficiali e dove vederla in TV

In programma martedì 16 maggio alle ore 21, l’euroderby Inter-Milan verrà trasmesso su Canale 5, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Football (203), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251). In streaming sarà invece visibile su Mediaset Infinity, Sport Mediaset, Sky GO, NOW TV. Ecco le probabili formazioni:

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Dzeko. All. Inzaghi.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Krunic, Tonali; Leao, Brahim Diaz, Messias; Giroud. All. Pioli.

Arbitro: Clement Turpin (FRA)