Di Maria tiene sulle spine la Juve: Calvo ‘spaventa’ i tifosi

Tiene banco in casa Juventus anche il futuro di Angel Di Maria, calciatore in scadenza di contratto giugno 2023 con il club bianconero

Per la Juventus erano presenti il CFO Calvo e il Dg Scanavino quest’oggi per l’Assemblea di Lega Serie A a Milano.

All’uscita dalla sede di Via Rosellini ha parlato brevemente Calvo sule tematiche bianconera, a partire dalla sfida decisiva in Europa League contro il Siviglia: “Siamo fiduciosi per giovedì“, risponde il dirigente bianconero ai cronisti presenti tra cui l’inviato di Calciomercato.it. La palla poi si sposta sul futuro di Angel Di Maria, con le parti che trattano il possibile prolungamento del contratto del ‘Fideo’ campione del mondo: “Non ci sono novità“, la risposta di Calvo. Il CFO bianconero ha dribblato infine la domanda sul rinnovo automatico per un altro anno di Alex Sandro, scattato dopo l’andata contro il Siviglia.

Asta per Frattesi, Carnevali: “Tante richieste”

All’Assemblea di Lega era presente anche Giovanni Carnevali, Ad del Sassuolo, che si è soffermato telegraficamente sul futuro di Davide Frattesi, gioiello neroverde e ambito sul mercato da diverse squadre, tra cui proprio la Juventus. “Ci sono tante richieste“, ha rivelato Carnevali prima di lasciare via Rosellini.

Intervistato dopo la sfida contro l’Inter, l’ex Roma ha dichiarato che apprezzerebbe un giorno un eventuale trasferimento in Premier League, anche per osservare le strategie e l’impostazione del lavoro all’estero. La sessione estiva di calciomercato si avvicina e Frattesi è già uno dei nomi più caldi.