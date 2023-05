Milan fuori dalla Champions, delusione Pioli: “Non è corretto parlare di voglia”

Milan ko anche nella sfida di ritorno di Champions League contro l’Inter. L’analisi nel post partita di Stefano Pioli

3-0 totale nel doppio confronto Champions tra Inter e Milan: anche nella sfida di ritorno i nerazzurri hanno prevalso sui rossoneri portando a casa la notte di San Siro grazie ad un gol di Lautaro Martinez nella ripresa.

Una serata da incorniciare per i nerazzurri e da dimenticare per i rossoneri. L’analisi di Stefano Pioli ai microfoni di ‘Sky’: “I giocatori hanno dato il massimo. Parlare di voglia non mi sembra corretto. Siamo mancati nei primi 15 minuti di andata. Siamo partiti bene stasera, abbiamo avuto 2-3 occasioni da gol chiaro che poteva cambiare l’inerzia della partita. Siamo arrivati con merito fin qua. Sono deluso, è inevitabile, sarebbe stato qualcosa di eccezionale raggiungere la finale. Poi conta chi vince, non esserci riusciti è una grossa delusione. Stagione più complicata di quello che pensavamo, ma stagione che ci ha insegnato tanto”.

Pioli ha poi aggiunto: “Se uno vede il percorso di questa squadra, è difficile parlare di un percorso negativo. Quest’anno abbiamo provato a tentare di essere competitivi in campionato e Champions, abbiamo fatto una grande Europa. Purtroppo qualcosa abbiamo pagato, in campionato non siamo riusciti ad avere il passo che serviva. Ora dobbiamo finire bene e sono sicuro che questa stagione ci ha insegnato tanto e possiamo ripartire con più certezze”.