Commisso al veleno: “Vlahovic e Chiesa alla Juve solo per soldi”

Il patron della squadra viola, intervenuto come ospite all’Università di Firenze, non le ha mandate a dire ai suoi due ex giocatori

Quello del presidente della Fiorentina Rocco Commisso è un carattere sicuramente forte e diretto. Infatti non si è mai tirato indietro nei confronti o negli scontri da quando è diventato presidente della squadra viola. Che sia davanti ad un microfono in un post-partita o che sia in un’aula magna, Commisso regala sempre uno spettacolo per chi lo ascolta.

Nella sua ultima apparizione pubblica, il presidente della Fiorentina ha toccato vari temi e ha lanciato delle stoccate ad alcuni suoi ex giocatori.

Commisso: “Chiesa e Vlahovic alla Juventus solo per i soldi”

Intervenuto durante un incontri con gli studenti presso l’Università di Firenze, Rocco Commisso ha toccato vari temi legati al mercato e agli obiettivi della sua squadra. Sul tema mercato ha parlato anche della Juventus e di come le squadre in Inghilterra siano come la squadra bianconera ovvero pagano giocatori più del loro reale valore.

“In Inghilterra fanno come la Juventus, strapagano giocatori con prezzi nettamente superiori al mercato. Per quanto riguarda Federico Chiesa e Dusan Vlahovic sono andati alla Juve solo per un mero obiettivo economico e non per amore della maglia bianconera”.

Tra i punti toccati si è anche parlato della questione legata allo stadio.

“Per costruire in Usa non ho avuto bisogno di parlare con nessun sindaco. Qui la pratica è veramente lenta. Da quando sono qui ho speso 420 milioni di euro; è dai tempi dei Medici che un privato non spende così tanto per la città”.

Scontata poi una domanda sulla Conference League. Dopo la sconfitta in casa contro il Basilea per 1-2, il patron Commisso afferma che:

“Sono ottimista per la semifinale di ritorno. La squadra ha le carte in regola per farcela e raggiungere la finale di Praga il 4 giugno”.