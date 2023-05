Allegri vuole solo lui: Juventus pronta a pagare la clausola

La Juventus lavora sulla corsia destra orfana di Mattia De Sciglio, che vede come solo interprete naturale Juan Cuadrado il suo contratto scade a giugno

La Juventus continua a guardare in Spagna per la corsia destra, che a meno di sorprese a giugno perderà il titolare, Juan Cuadrado in scadenza di contratto a fine stagione.

I bianconeri ragionano su profili giovani, con ingaggio contenuto e importanti ampi margini di miglioramento. In tal senso dalla Spagna parlano di una Juve ancora interessata a Ivan Fresneda, terzino spagnolo in forza al Real Valladolid.

Il club di Ronaldo ‘Il Fenomeno’ è concentrato sulla lotta salvezza, ma ha messo in luce alcune pedine interessanti. Una di queste, che interessa a Madama, è appunto il classe 2004 il cui contratto termina a giugno 2025.

Fattore Champions League decisivo: Juve forte su Fresneda

Il laterale iberico ha una clausola rescissoria pari a 30 milioni di euro e i Pucelas hanno intenzione di non muoversi da questa cifra. Anzi, la stessa può salire fino a 45 milioni se il diciottenne dovesse disputare altre partite con la maglia del Valladolid.

La lista di big europee sul giovane talento si compone già di Arsenal e Borussia Dortmund, alle quali – come scrive da mesi Calciomercato.it – si è aggiunta la Juventus. Secondo il portale spagnolo, determinante per i bianconeri sarà la partecipazione alla prossima Uefa Champions League. Coppa da guadagnare verosimilmente attraverso la vittoria della Uefa Europa League, dal momento che sull’orizzonte della Continassa incombono nuove sanzioni per quanto riguarda la Serie A.

Sanzioni che la UEFA potrebbe ‘sfruttare’ per escludere i bianconeri dalle coppe europee impedendo alla dirigenza juventina di operare sul mercato come vorrebbe. Fresneda obiettivo concreto, ma senza Champions ‘La Vecchia Signora’ non avrebbe quasi alcuna possibilità di competere con la concorrenza.