Addio definitivo alla Serie A: raggiunge Icardi e Zaniolo

Addio definitivo alla Serie A, può raggiungere Icardi e Zaniolo al Galatasaray. L’indiscrezione e tutti i dettagli

Il rush finale della stagione e gli ultimi verdetti indirizzeranno inevitabilmente anche il calciomercato estivo. In questo senso, sono settimane decisive anche per Juventus e Milan.

I bianconeri, secondi in campionato, sono ancora in corsa in Europa League e attendono le sentenze extra-campo. La squadra rossonera, invece, sogna la rimonta sull’Inter in Champions e insegue il quarto posto in Serie A. Solo a fine stagione e a verdetti definitivi si tireranno le somme, a partire dalle panchine di Massimiliano Allegri e Stefano Pioli.

Nel frattempo, però, sono iniziati a circolare i primi nomi in entrata e per Juve e soprattutto Milan potrebbe presto tornare di moda quello di Renato Sanches. Il centrocampista portoghese sarebbe già in bilico al Paris Saint-Germain, a pochi mesi dal suo arrivo dal Lille.

Calciomercato, il Galatasaray su Renato Sanches: via dal PSG

La prima stagione parigina dell’ex Bayern Monaco non ha rispettato le aspettative ed è stata caratterizzata da alti e bassi, rispecchiando l’andamento della squadra di Galtier. In Francia si parla così del possibile addio immediato del portoghese.

Come noto, Renato Sanches è stato a lungo accostato alla Juventus e soprattutto al Milan nel corso dell’ultima sessione di calciomercato estivo. Non è dunque da escludere un possibile ritorno di fiamma. Tuttavia, secondo quanto riportato dal portale turco ‘Fanatik’, sul giocatore sarebbe piombato con forza anche il Galatasaray di Icardi, Zaniolo e Mertens. Il club turco sarebbe intenzionato a portare anche il centrocampista portoghese in Turchia per il ritorno in Champions League. Le big italiane sono già avvisate.