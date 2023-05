Pogba ko, Allegri ‘accusato’ in diretta: “Non l’ho capito”

L’infortunio di Paul Pogba alimenta nuovi dubbi su Allegri e la gestione della Juventus: c’è un vero atto di accusa

Ventiquattro minuti di gioia pura, poi torna l’incubo. Paul Pogba ritrova la maglia da titolare della Juventus per la prima volta in stagione ma lo fa soltanto per mezzo tempo. Un nuovo infortunio gela lo ‘Stadium’ e fa sprofondare nello sconforto il centrocampista francese che lascia il campo in lacrime, supportato da compagni in campo e in panchina.

Una vera e propria mazzata per il 30enne che sembrava finalmente essersi messo alle spalle i tanti problemi fisici che lo hanno condizionato quest’anno. Invece, tutto da rifare: l’infortunio, probabilmente, muscolare, lo terrà ancora fuori dai giochi, bisognerà attendere gli accertamenti per capire se riuscirà a tornare in tempo per la fine della stagione o se tutto sarà rimandato al prossimo anno.

Una batosta per la quale però sotto accusa finisce anche Massimiliano Allegri. Il tecnico toscano ha schierato a sorpresa Pogba titolare contro la Cremonese, una scelta che non tutti hanno compreso e che ha generato qualche polemica.

Infortunio Pogba, Allegri sotto accusa: “Gestione sbagliata”

In collegamento a ‘Sky’, Giovanni Guardalà ha detto la sua sul nuovo stop di Pogba e ha finito per criticare in un certo senso l’allenatore della Juventus.

Il giornalista, infatti, ha affermato: “Non ho capito perché Pogba è stato schierato titolare. Allegri in conferenza aveva escluso un suo impiego dall’inizio, io non lo avrei fatto giocare proprio e me lo sarei conservato per Siviglia, in modo da avere un cambio in più nella partita più importante dell’anno. La gestione – ha aggiunto Guardalà – pone degli interrogativi”.

Interrogativi che si pone anche Bergomi che però punta il mirino sulla Juventus e sulla scelta fatta in estate di riportare in Serie A Pogba: “Riprendendolo e conoscendo il suo passato, la Juventus si è presa un rischio”. Un rischio che ora sta pagando in maniera forte.

Tanto da far preoccupare anche un ex bianconero come Andrea Barzagli che su ‘DAZN’ invita a stare vicino al francese in questo periodo: “La cosa più importante in questo momento e da qui ai prossimi 7-10 giorni. Serve qualcuno che gli stia vicino. Dopo due anni del genere, dopo questa stagione, è una batosta interna: secondo me è facile andare fuori strada”.