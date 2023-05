Lukaku si gioca l’Inter: tre nodi per la conferma

Finale di stagione in crescendo per Romelu Lukaku, ecco le tre condizioni per la permanenza all’Inter il prossimo anno

In casa Inter, sono tutti d’accordo: in questa fase, è Romelu Lukaku il valore aggiunto. L’attaccante belga nella prima parte di stagione è stato praticamente tagliato fuori per gli infortuni e ci ha messo parecchio a tornare in forma. Ma adesso, è decisamente più vicino alla versione della prima avventura in nerazzurro.

Un’altra doppietta, sabato contro il Sassuolo, due gol d’autore per dimostrare di essere tornato a ottimi livelli. I gol in campionato salgono a 8, 12 totali in stagione, un rendimento complessivamente ancora lontano da quello che all’inizio gli si chiedeva, ma è chiaro che nelle ultime, cruciali, partite stagionali, Simone Inzaghi ha a disposizione un’arma in più per fare la differenza, tra campionato, Champions League e Coppa Italia. Poi, sarà il momento di pensare al futuro, perché quello è ancora in bilico. Di certo, l’Inter, con un Lukaku così, sarebbe motivata a cercare tutte le strade possibili per la conferma.

Inter, Lukaku resta o meno? Servono tre condizioni

Molto passerà ovviamente dal dialogo con il Chelsea, proprietario del suo cartellino, ma non solo. Ci sono tre condizioni necessarie perché Lukaku resti con la maglia dell’Inter per la prossima stagione, come spiegato dal ‘Corriere dello Sport’.

La prima, è tra le mani del club nerazzurro ed è la partecipazione alla Champions League del prossimo anno. Molto più vicina, dopo le cinque vittorie consecutive messe in fila nell’ultimo mese. La palla passerà poi a Lukaku stesso, che dovrà esporsi con Pochettino, probabile nuovo allenatore dei ‘Blues’, e spiegargli di voler rimanere a Milano, anche se l’argentino potrebbe voler puntare su di lui. Quindi, Marotta e Ausilio dovranno trovare la formula ideale per l’operazione, convincendo i londinesi. Affare che sarà possibile, in ottica nerazzurra, solamente con un nuovo prestito e con un ingaggio parzialmente ribassato. Qui, tornerà protagonista Lukaku che dovrà metterci del suo rinunciando a parte degli emolumenti per venire incontro alle necessità del club.