Juventus, Giuntoli già al lavoro: tre certezze sul mercato

Giuntoli si avvicina sempre di più alla Juventus: il Ds pronto a lasciare il Napoli, prime valutazioni sulla rosa bianconera

Testa al campo in attesa delle decisioni extracampo della Giustizia Sportiva per la Juventus. Stasera la Cremonese per allungare ulteriormente sul Milan per la soglia Champions, giovedì il ritorno decisivo di Europa League nella tana del Siviglia.

Massimiliano Allegri fissa gli obiettivi sul prato verde, conscio che la sua squadra ha sviluppato ormai da tempo gli anticorpi per far fronte alle intemperie di una stagione a dir poco turbolenta. La Juve si rifugia nella sua corazza e prova a reagire, in attesa di buone nuove dalla sentenza sul caso plusvalenze del 22 maggio. Intanto il tecnico bianconero dribbla l’argomento futuro e rimanda a fine stagione la pianificazione per il prossimo anno. Sul nuovo Ds Allegri è chiaro: decide la società e non lui. Ma è ovvio ormai che tutto porta allo sbarco sotto la Mole di Cristiano Giuntoli, uno degli artefici della cavalcata scudetto del Napoli. Come filtra da più parti, l’ex Carpi avrebbe già un’intesa di massima per un triennale con la ‘Vecchia Signora’.

Calciomercato Juventus, Giuntoli riscatta Milik e blinda Kean

Giuntoli oggi come di consueto seguirà il Napoli nella trasferta di Monza e nei prossimi giorni cercherà un punto d’incontro con De Laurentiis per liberarsi senza particolari strascichi con un anno di anticipo dal contratto con i neo-campioni d’Italia.

Il Ds vuole portare con sé a Torino i due collaboratori Stefanelli (vicino a lasciare il Cesena) e Pompilio, iniziando già a dare un’occhiata alla rosa a disposizione di Allegri. Spazio ai giovani e al rafforzamento della squadra senza spese folli, con particolare attenzione al tetto ingaggi. Questi i punti cardine del nuovo progetto sotto Giuntoli, che oltre ad esempio a puntare su Gatti darebbe il via libera in attacco all’acquisizione a titolo definitivo dal Marsiglia di Milik. L’uomo mercato stima il polacco e lo ha avuto in passato proprio a Napoli, con l’operazione riscatto (7 milioni di euro più eventuali 2 di bonus) che rientra nei parametri del sodalizio piemontese. Inoltre – come scrive ‘Tuttosport’ – sempre nel reparto offensivo Giuntoli avrebbe una grande considerazione di Moise Kean, che tra alti e bassi non ha mostrato finora tutto il suo potenziale.