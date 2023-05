La benedizione di Allegri: sarà il primo acquisto della Juventus

La Juventus, in attesa delle decisioni della Giustizia Sportiva, ha iniziato a pianificare il futuro con Massimiliano Allegri in panchina

Se non è un’investitura, poco ci manca. Massimiliano Allegri si coccola Arkadiusz Milik e quasi lo conferma alla Juventus nella prossima stagione.

A meno di colpi di scena, tutto lascia presagire la permanenza dell’allenatore toscano sulla panchina della ‘Vecchia Signora’ anche per il futuro, indipendentemente dalla vicende extracalcistiche. E in questo senso risuonano chiare le parole di Allegri nella conferenza stampa di vigilia della semifinale di Europa League contro il Siviglia sul futuro del centravanti polacco. Dichiarazioni che sanno di riscatto per l’ex giocatore del Napoli, di proprietà del Marsiglia: “In campo me l’aspettavo così, fuori invece mi ha sorpreso. Caratterialmente è un ragazzo straordinario ed equilibrato. Ci ha dato tanto e ci potrà dare ancora molto. E’ stato veramente un ottimo acquisto“, la carezza del mister juventino al suo attaccante. Il pensiero della dirigenza è parallelo a quello dell’allenatore, in attesa del nuovo direttore sportivo. E in pole c’è proprio quel Giuntoli che lo ha portato a Napoli prima dell’approdo in Francia.

Calciomercato Juventus, Allegri conferma Milik: riscatto sempre più vicino

Milik attualmente è in prestito oneroso (700 mila euro), con la facoltà per la Juventus di rilevare a titolo definitivo il cartellino dell’attaccante per 7 milioni di euro, più eventuali 2 di bonus.

Un’operazione da circa 10 milioni di euro, abbordabile per le casse bianconere anche senza la partecipazione alle prossime competizioni europee. In campo, a parte qualche acciacco fisico di troppo sulla falsariga comunque delle annate precedenti, il rendimento del nazionale polacco è stato all’altezza della situazione e ha convinto l’area tecnica della Continassa. Il classe ’94 ha siglato 9 gol (con 2 assist a referto) in tutte le competizioni e ha la media realizzativa migliore della rosa di Allegri insieme a Vlahovic (un centro ogni 206 minuti). La Juve ha ottenuto e posticipato la possibilità di dare una risposta definitiva al Marsiglia oltre il 30 aprile, per capire meglio quale sarà la situazione con le inchieste pendenti e le decisioni della Giustizia Sportiva. Tutto lascia presagire però la conferma di Milik a Torino, a maggior ragione dopo la benedizione di Allegri.