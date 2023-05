DIRETTA | Juventus-Siviglia, la conferenza di Allegri: “Ne succedono di tutti i colori” LIVE

La Juventus domani ospita il Siviglia per il primo round delle semifinali di Europa League: le dichiarazioni in conferenza stampa di Massimiliano Allegri

Vigilia di Juventus-Siviglia, match d’andata delle semifinali di Europa League, in programma domani sera alle 21 all’Allianz Stadium.

Come di consueto, a prendere la parola in conferenza stampa è Massimiliano Allegri: le parole del tecnico bianconero.

“Il Siviglia ha vinto sei volte questa competizione, è una squadra esperta a questo livello. Servirà una bella partita domani, poi penseremo al ritorno”.

“Le motivazioni sul caso plusvalenze? Ormai abbiamo una corazza, ne succedono dei tutti i colori ormai. Ne usciamo fortificati. Noi sul campo, come abbiamo sempre detto, dobbiamo fare il massimo: arrivare in finale di Europa League e conservare il secondo posto in campionato. Così abbiamo fatto il nostro”.

“Non ho parlato con Vlahovic di quanto successo a Bergamo. Sarebbe bello avere la forza di ignorare e chi ne ha le competenze di punire chi commette queste cose”

“Di Maria sa già cosa deve fare, nelle partite secche e importante ha sempre fatto la differenza. Parla la sua carriera per Angel”.

“L’unico che non può giocare domani è Bremer, ha avuto un affaticamento e non sarà disponibile. Non è comunque niente di particolare. Tutti gli altri stanno benissimo”.

“Tutti vogliamo arrivare in finale. Mancano gli ultimi 20 giorni che sono quelli più importanti. I ragazzi come prestazioni e soprattutto a livello morale si sono comportati molto bene”.

IN AGGIORNAMENTO