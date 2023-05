Ivana Knoll in posa in costume: la spiaggia si incendia

Ivana Knoll devastante, la miss per eccellenza dei recenti Mondiali in Qatar con un breve video manda i fan in visibilio

E’ stata la regina indiscussa dei Mondiali in Qatar, protagonista al di fuori del campo con il suo fascino magnetico e micidiale che ci ha accompagnato per tutta la rassegna. Ed è diventata ovviamente una presenza femminile iconica sui social, macinando numeri da capogiro anche nel 2023. Parliamo naturalmente di Ivana Knoll, la super tifosa della Croazia eletta dalla community a furor di popolo come la bellezza più irresistibile del torneo iridato.

Classe 1992, di origini tedesche, era una influencer e modella piuttosto conosciuta già prima, anche se lo era soprattutto negli Stati Uniti, dove vive per la maggior parte dell’anno. Dopo i Mondiali la sua notorietà è diventata planetaria e ora su Instagram il suo profilo rappresenta una tappa fissa e irrinunciabile per tutti. Con quasi 3 milioni e mezzo di followers, è una delle bellezze in maggiore tendenza. E naturalmente, in vista dell’estate, si prepara a regalare ulteriore spettacolo. Non soltanto in Olanda, quando, tra un mese, probabilmente la vedremo nuovamente al seguito della sua nazionale per la Final Four di Nations League. Ma anche sulle spiagge, per una serie di immagini che si annunciano già mozzafiato.

Ivana Knoll, il perizoma è illegale: prospettiva bollente

La dimostrazione arriva già dall’ultimo post sul suo profilo, che la ritrae in un breve video in posa sulla sabbia. L’atmosfera, manco a dirlo, si fa immediatamente rovente.

In posa, Ivana mette in mostra le solite curve prorompenti che l’hanno già consegnata alla leggenda e che non stancano mai gli ammiratori. A risaltare particolarmente, questa volta, è il lato B a dir poco esplosivo ed esaltato da un perizoma striminzito. Una visione ipnotica e che scatena il delirio tra gli ammiratori. Like e commenti entusiasti piovono da tutto il mondo, per il suo fascino sensuale e incontenibile che non lascia scampo e che ormai è entrato di prepotenza nella mente e nel cuore di tutto il pubblico calcistico maschile.