HIGHLIGHTS | Orgoglio Samp, ma non basta: pari e salvezza per l’Empoli

La Sampdoria targata Dejan Stankovic tira fuori l’orgoglio a Marassi, ma non riesce a battere l’Empoli: botta e risposta Zanoli-Piccoli

Stasera a Marassi si è visto tutto l’orgoglio della Sampdoria targata Dejan Stankovic, che rispecchia alla perfezione lo spirito del tecnico serbo. Quest’ultimo non ha voluto abbandonare la nave, nonostante un destino completamente avverso. E la squadra blucerchiata quest’oggi desiderava regalare una piccola gioia a lui e ai suoi tifosi.

I supporters della compagine ligure, dal canto loro, non hanno mai abbandonato il gruppo, che qualche giorno fa è retrocesso aritmeticamente in cadetteria dopo più di una decade passata nella massima serie italiana. La delusione, inevitabilmente, è tanta nell’ambiente doriano, ma ciò che preoccupa maggiormente sono i seri problemi societari in cui naviga la Sampdoria da tempo e che potrebbero portare il club blucerchiato al fallimento. Uno scenario che si sta cercando di evitare, però la situazione è alquanto complessa.

Eppure Gabbiadini e compagni hanno trovato la forza per rendersi protagonisti in positivo di una prestazione di carattere, senza però riuscire a conquistare bottino pieno davvero per un soffio. Soltanto un pareggio contro Paolo Zanetti e il suo Empoli, che grazie a questo risultato ha raggiunto la matematica certezza della permanenza in Serie A nella prossima stagione. Ad aprire le danze, al minuto 34 della prima frazione di gioco, ci ha pensato il talentuoso Alessandro Zanoli, terzino destro in prestito dal Napoli campione d’Italia. Azione personale efficace da parte dell’inesauribile Quagliarella. L’attaccante prima controlla e protegge la sfera sul pressing di Luperto, poi procede sull’out di sinistra e riesce caparbiamente a servire un morbido suggerimento. Zanoli, poi, arriva e schiaccia di prima intenzione la conclusione, beffando Vicario sul secondo palo.

Serie A, Sampdoria-Empoli 1-1: marcatori e classifica

L’ennesima beffa stagionale giunge nei minuti di recupero della ripresa. In questo caso si prende la scena il subentrato Roberto Piccoli: il numero 91 apre il piattone destro e spedisce la palla in buca d’angolo, regalando la salvezza all’Empoli.

Sampdoria-Empoli 1-1: 34′ Zanoli (S), 90+3′ Piccoli (E)

CLASSIFICA SERIE A 35a GIORNATA: Napoli punti 83, Juventus 69, Inter 66, Lazio 65, Milan 61, Roma 59, Atalanta 58, Fiorentina, Monza e Torino 49, Bologna 47, Udinese 46, Sassuolo 44, Empoli 39, Salernitana 38, Lecce 32, Verona e Spezia 30, Cremonese 24, Sampdoria 18.