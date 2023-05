E’ arrivata la decisione UFFICIALE: aumenta la penalizzazione

C’è il comunicato con la decisione ufficiale della Corte Federale d’Appello: la penalizzazione è stata aumentata

Giornate intensa per la giustizia sportiva. Il caso che si prende la scena è sicuramente quello relativo alla Juventus con l’attesa per le decisioni in merito al filone plusvalenze, rimandato dal Collegio di Garanzia dello Sport alla Corte Federale di Appello, e a quello della manovra stipendi, per i quali non è ancora arrivato il deferimento ma soltanto la notifica di chiusura indagini.

Ma Juve a parte, sono anche altre le vicende che vedono come centrale gli organi della giustizia federale: c’è, ad esempio, la penalizzazione della Reggina in Serie B, mentre nella terza divisione i casi sono diversi. Per uno di questi è arrivata la nuova sentenza della Corte Federale di Appello che aumenta la penalizzazione.

‘Vittima’ di questa decisione è l’Imolese, società del Girone B della Serie C, già gravata da due punti di penalizzazione, in base alla sentenza del Tribunale Federale Nazionale datata 6 aprile 2023.

Figc, aumenta la penalizzazione: è ufficiale

La decisione è stata ora oggetto di ricorso alla Corte Federale d’Appello che, presieduta da Mario Luigi Torsello, ha accolto in parte il reclamo della Procura Federale, aumentando di un punto la penalizzazione.

I punti in meno passano quindi da due a tre, tutti da scontare nella corrente stagione sportiva. La sanzione deriva dal mancato pagamento delle ritenute Irpef relative ai mesi da gennaio ad agosto 2022 e agli stipendi riferiti a dicembre 2022. Inoltre, la stessa Imolese si è vista respingere il ricorso avverso ai quattro punti di penalizzazione e all’ammenda di 6mila euro, inflitti in primo grado con sentenze del 28 aprile.

Infine, la Corte Federale d’Appello ha anche confermato l’inibizione di 4 mesi e 15 giorni inflitta a Stefano Frassetto, amministratore unico e legale rappresentante pro tempore della società. La sentenza della CFA non cambia in maniera concreta la classifica visto che l’Imolese ha chiuso al penultimo posto il campionato ed è retrocessa in Serie D.