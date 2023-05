Di Canio asfalta Vlahovic: lo ha detto davvero

Altra prova da dimenticare per Dusan Vlahovic e Paolo Di Canio lo asfalta in diretta televisiva: critica senza precedenti

Il gol con Lecce e Atalanta non sono bastati per chiudere l’annata deludente di Dusan Vlahovic. Sia in Europa League contro il Siviglia che ieri sera contro la Cremonese, l’attaccante serbo è tornato a fornire una prestazione incolore.

Mal servito, ma anche incapace di andarsi a prendere il pallone o crearsi da solo un’occasione da gol. Il 9 della Juventus ha confermato che con l’impostazione tattica di Allegri non si trova a suo agio, ma questa volta a finire nel mirino della critica è soprattutto lui e non il tecnico livornese.

A parlare di Vlahovic, in diretta su ‘Sky’, è Paolo Di Canio. L’ex laziale non è mai tenero nei commenti e anche questa volta la sua analisi è stata molto dura: il serbo è stato letteralmente asfaltato per il suo modo di giocare.

Juventus, Vlahovic sotto accusa: Di Canio all’attacco

Paolo Di Canio ha analizzato la prestazione di Vlahovic ed è andato oltre la semplice partita di questa sera, valutando l’intera annata dell’attaccante ex Fiorentina. “Non è sereno – le sue parole -, a Firenze era il punto di riferimento, non aveva competizione interna. Quest’anno male, anche se non è messo nelle migliori condizioni”.

Questo però non può essere una scusante perché, prosegue Di Canio, “i palloni ce li ha, gli arrivano. Perde palla con una semplice bottarella, non ha cattiveria e determinazione”. L’ex Lazio, Napoli e Milan continua: “Manca di volontà, è leggero nell’approccio con gli avversari. Sbaglia l’analisi della situazione”.

Insomma, un vero disastro e non è più tenero su Vlahovic Luca Marchegiani che commenta così l’annata del calciatore della Juventus: “E’ istintivo, devi inserirlo in un sistema in cui deve fare quelle 3-4 cose, ma se deve decidere troppe situazioni va difficoltà. Non ha la tranquillità per rischiare”.

Una bocciatura netta, avallata – almeno in relazione a quest’anno – dai numeri: appena tredici reti in stagione in quaranta presenze complessive, non certo un bottino in linea con quello delle scorse annate. Per Vlahovic e la Juventus potrebbe davvero non esserci futuro insieme: e chissà che il blitz del Psg di giovedì scorso non porti all’addio.