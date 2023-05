Bonolis spara a zero su Skriniar: “Idolo all’Inter, pupazzo al PSG”

Milan Skriniar lascerà l’Inter a parametro zero in estate: l’attacco di Paolo Bonolis, noto tifoso nerazzurro

L’Inter domani deve compiere l’ultimo passo per accedere a una storica finale di Champions League. Si parte dal 2-0 nella gara d’andata, con il Milan chiamato a un’ardua remuntada nel catino di San Siro.

Tutti presenti e a disposizione per Simone Inzaghi, a eccezione ormai del lungodegente Skriniar. Lo slovacco difficilmente rientrerà prima della fine della stagione e in estate lascerà l’Inter per approdare a parametro al Paris Saint-Germain. Paolo Bonolis, noto tifoso nerazzurro, spara a zero su Skriniar: “Cosa penso di Skriniar? Ingrato, se vogliamo dare una definizione precisa – ha detto il conduttore Tv a ‘GR Parlamento’ – Se avesse voluto fare questo cambiamento di traiettoria di carriera bastava dirlo e invece non ha voluto farlo per andarsene a parametro zero e prendere uno stipendio più alto. Se la poteva risparmiare, non lo ha fatto e andrà a Parigi in un PSG che lo riempirà di denaro. Lì sarà un pupazzo tra i pupazzi e qui a Milano invece era un idolo“.

Bonolis, passando al mercato, ha un sogno nel cassetto e un rimpianto: “Marotta è un signore del mercato, un grandissimo dirigente che capisce di calcio. Un giocatore che vedrei bene nell’Inter è Kvaratskhelia, grandissimo calciatore, o Dybala che poteva arrivare la scorsa estate. Noi dobbiamo sostituire Correa e un giocatore di quel tipo sarebbe perfetto, un giocatore che riesca a saltare l’uomo”.