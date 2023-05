Agente Pogba: “C’è tristezza. Stagione finita? Ecco come stanno le cose | ESCLUSIVO

Rafaela Pimenta a Tv Play durante il Premio Maestrelli: “Per Paul c’è sollievo perché non è niente di grave, ma anche delusione”

“E’ un onore”. Così Rafaela Pimenta in esclusiva a Tv Play a Fiuggi, nel corso del ‘Premio Maestrelli’. L’agente di Paul Pogba è una delle premiate: “Questo premio rappresenta valori come etica e correttezza, quindi per me è molto speciale”.

Intervistata in esclusiva da Tv Play, l’agente ha risposto poi su Paul Pogba a poche ore dall’esito ufficiale degli esami a cui si è sottoposto l’ex Manchester United dopo l’infortunio subito ieri nel match contro la Cremonese.

“C’è sollievo perché non è niente di grave – ha dichiarato Pimenta – Ovviamente c’è grande tristezza e delusione, la voglia di giocare è la più grande del mondo. Se la sua stagione è finita? È difficile dirlo adesso, vediamo come si evolverà la situazione giorno dopo giorno“.